UniPd al festival mondiale dell’intelligenza artificiale di Cannes, tutte le anticipazioni al Bo

Il Palais des Festival di Cannes dal 9 all’11 febbraio 2023 diventerà la capitale mondiale dell’Intelligenza Artificiale (IA), dove si incontreranno i decisori e gli innovatori dell’IA, dove le innovazioni e le tecnologie più promettenti saranno sotto i riflettori, offrendo così un’esperienza di apprendimento, networking e scoperta davvero inestimabile a tutti i leader del settore che cercano un impatto tangibile sul loro viaggio nell’IA.

Il 12 gennaio alle ore 11 nell’Aula Nievo di Palazzo del Bo saranno ufficialmente presentati gli spin off che parteciperanno all’evento mondiale; sarà anche l’occasione per discutere delle sfide e delle opportunità che la realtà attuale, con i cambiamenti epocali e repentini che si sono verificati negli ultimi anni, offre all’imprenditorialità universitaria. In particolare, gli spin off dell’Università si potranno confrontare con storie di successo per l’imprenditoria nel panorama italiano e mondiale, per discutere lo scenario a cui si affacciano le nostre start up, proponendo strategie e soluzioni vincenti.

L'incontro è aperto al pubblico. Per partecipare è necessaria la registrazione.

Programma dell'incontro

Info web

https://ilbolive.unipd.it/it/event/imprenditorialita-accademica-innovazione