Universerìe alle Maddalene e al Verdi: torna l'instant drama che porta in teatro il mondo universitario

A Padova torna Universerìe, il format teatrale ideato e diretto dalla Compagnia Amor Vacui per il TSV - Teatro Nazionale, che porta in scena il mondo universitario. Saranno proprio gli studenti e le studentesse i protagonisti dei quattro episodi che si terranno al Teatro Maddalene e del "Best of" finale che andrà in scena sul palco del Teatro Verdi.

Dal 2 al 23 maggio 2023

Teatro Maddalene

via S. Giovanni di Verdara, 40 | Padova

UNIVERSERÌE

Format storico arrivato alla settima edizione che racconta la vita universitaria a Padova mette in scena, attraverso un bando di partecipazione, gli studenti e le studentesse dell’Università di Padova in veste di drammaturghi e attori, con il coordinamento della compagnia Amor Vacui.

Universerìe ha coinvolto oltre un centinaio di studenti e studentesse, si è rinnovato di anno in anno ma ha mantenuto la sua forma seriale, con un appuntamento a settimana per quattro settimane, il suo essere un instant-drama, ovvero essere scritto ogni settimana in tempo reale, e il calore e la partecipazione del pubblico (non solo universitario) che segue con passione tutti gli episodi fino all’appuntamento fisso della maratona finale nella sala grande del Teatro Verdi

SOLO PARTENZE SBAGLIATE

2 maggio ore 19.30

Teatro Maddalene

Scopri di più

SOLO RAPPORTI SBAGLIATI

9 maggio ore 19.30

Teatro Maddalene

Scopri di più

SOLO TEMPISMI SBAGLIATI

16 maggio ore 19.30

Teatro Maddalene

Scopri di più

SOLO FUTURI SBAGLIATI

23 maggio ore 19.30

Teatro Maddalene

Scopri di più

STAGIONE COMPLETA

31 maggio ore 20.30

Teatro Verdi

Scopri di più



Informazioni

Teatro Maddalene | via S. Giovanni di Verdara, 40 | Padova

tel. +39 049 87770213 | biglietteria.teatroverdi@ teatrostabileveneto.it

Teatro Verdi | via dei Livello, 32 | Padova

tel. +39 049 8777011 | info@teatrostabileveneto.it

www.teatrostabileveneto.it



Foto articolo da comunicato stampa