Universerie VIII ep.1, al teatro Maddalene “Quando eravamo grandi e non lo sapevamo”

Padova, 24 aprile 2024 –Universerìe VIII, riscrivere di sè, è un invito a esplorare il mondo universitario di Padova a partire dall’esplorazione di sè stessi. Una serie teatrale, ideata e diretta dalla compagnia Amor Vacui e promossa dal Teatro Stabile del Veneto-Teatro Nazionale assieme all’Università di Padova, composta da quattro episodi e una maratona finale dell’intera stagione. Il progetto rende protagonisti le studentesse e gli studenti universitari, coinvolti in prima persona come autori e attori, che, partendo dalle fotografie, hanno realizzato una narrazione che riattraversa le loro esperienze e la loro crescita.

Come guardiamo ora una nostra foto di quando eravamo bambini? Che cosa racconteremmo per descriverla? Che cosa ci ricordiamo di chi l’ha scattata, di dove eravamo, di cosa ci piaceva e di cosa desideravamo in quel momento? Cosa cambieremmo?

Ogni stagione è una finestra aperta sulle sfide, le vittorie, i fallimenti e i contrattempi delle studentesse e degli studenti dell'Ateneo di Padova, i quali hanno partecipato ad una prima fase laboratoriale in cui hanno avuto modo di conoscersi e contribuire attivamente alla raccolta dei materiali necessari per la stesura degli episodi, ad una seconda fase composta da quattro incontri di scrittura condivisa, della durata di sei ore complessive e ad una terza fase di messa in scena, anche questa della durata di sei ore, in cui gli episodi scritti durante il percorso writing room, hanno preso una forma scenica.

Gli episodi vengono poi riuniti in un unico spettacolo conclusivo a comporre un autoscatto della generazione universitaria del 2024.

Dalle note dei registi, Andrea Bellacicco e Eleonora Panizzo: «Scrivere e mettere in scena una serie teatrale sul mondo universitario direttamente con le studentesse e gli studenti che lo stanno vivendo è un’occasione incredibile per noi come persone e come registi e registe. Abbiamo avuto la possibilità di condividere e ascoltare le storie dei partecipanti, le loro emozioni, i loro desideri ma anche le loro paure, i loro dubbi e le loro incertezze e molto spesso ci siamo accorti che coincidevano ancora con le nostre. Forse perché gli anni dell’Università coincidono con un potenziale passaggio alla vita adulta ammesso che anche noi abbiamo scoperto esattamente che cosa sia. Universerìe è un’esperienza che lascia un’impronta sempre molto profonda in noi e nel nostro percorso artistico. Ogni incontro è stato un momento di crescita reciproca, in cui ci siamo spinti ad esplorare il significato della vita universitaria e il modo in cui essa si intreccia con il mondo che ci circonda. È sempre un enorme privilegio per noi lavorare fianco a fianco con studenti e studentesse così generosi nel raccontarsi ad un pubblico e offrire loro uno sguardo autentico sulla vita universitaria a Padova nel 2024».

Primo episodio

Il primo episodio, Quando eravamo grandi e non lo sapevamo, andrà in scena martedì 30 aprile alle ore 19:30, al Teatro Maddalene.

Ci è mai capitato di riguardare una vecchia fotografia e di ricordarci di noi, di chi l’aveva scattata, di che cosa stavamo vivendo in quel momento. Com’è rivederla dopo qualche anno? Che cosa abbiamo deciso di ricordare e che cosa abbiamo riscritto? Come sarà rivedere una nostra fotografia del 2024, che ricordo e che principio di futuro vorremmo costruirci?

Qui era quando ero una studentessa o uno studente di UniPD, potrebbe iniziare così.

Biglietti

Gratuito

Quando

Martedì 30 aprile 2024 - ore 19.30

Luogo

Via S. Giovanni di Verdara, 40 - 35137 Padova

Crediti

Universerie è un progetto di Amor Vacui Universerie

drammaturgia condivisa dei partecipanti al laboratorio writing room: Maria Vittoria Agnelli, Gaia Bartuccio, Giulio Bruzzolo, Alessandra Carella, Lavinia Chiavelli Menini, Messua Mazzetto, Marta Salin

in scena i partecipanti del laboratorio on stage: Giulio Bruzzolo, Alessandra Carella, Antonia Catozzo, Francesco Giorgi, Mario La Rosa, Francesca Romana Lanza, Gabriele Mozzato, Maria Elena Porcu, Elena Salvia, Alexandra Zaniolo

coordinamento drammaturgico Diego Scantamburlo, Francesca Lemmi

regia Andrea Bellacicco, Eleonora Panizzo

aiuto regia Leonardo Tosini

luci Gianluca Quaglio

produzione TSV - Teatro Nazionale

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/spettacolo/936_818_universerie_viii_ep_1___quando_eravamo_grandi_e_non_lo_sapevamo

