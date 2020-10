“L’università in carcere”: testimonianze ed esperienze in un incontro online

“L’Università in carcere l’accesso allo studio delle persone in regime di detenzione” è il titolo dell’incontro in zoom (https://unipd.zoom.us/j/2328608956) che si terrà giovedì 8 ottobre alle ore 16 nell’ambito degli appuntamenti del Festival dello Sviluppo sostenibile.

Il progetto

L’Ateneo di Padova , attivo con il progetto Università in carcere dal 2003, principalmente nella Casa di reclusione di Padova, rientra tra i promotori della nascita della Conferenza nazionale dei delegati dei Rettori per i Poli universitari penitenziar i, rete di Atenei costituitasi per garantire il diritto allo studio universitario alle persone in regime di detenzione. La Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari (CNUPP), istituita presso la CRUI il 9 aprile 2018, rappresenta la formalizzazione del Coordinamento dei responsabili di attività di formazione universitaria in carcere. In questi anni un numero crescente di Università è impegnato a garantire il diritto allo studio agli studenti detenuti o sottoposti a misure di privazione della libertà personale. Sono attualmente 24 gli Atenei coinvolti, con attività didattiche e formative in poco meno di 50 Istituti penitenziari e circa 600 studenti iscritti.

La CNUPP in primo luogo intende svolgere attività di promozione, riflessione e indirizzo del sistema universitario nazionale e dei singoli Atenei in merito alla garanzia del diritto allo studio delle persone detenute o in esecuzione penale esterna o sottoposte a misure di sicurezza detentive.

In secondo luogo, la Conferenza è organo di rappresentanza della CRUI nel confronto con il Ministero della Giustizia (Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e loro articolazioni periferiche) e con ogni altra istituzione competente, per la definizione delle condizioni che, all’interno degli istituti penitenziari e più in generale per le persone in situazioni di limitazione della libertà personale, rendano fruibile tale diritto, in maniera omogenea e per tutti coloro che intendano esercitarlo.

L'evento

All’appuntamento di giovedì 8 ottobre partecipano il Presidente della CNUPP, Franco Prina dell’Università degli Studi di Torino, e la delegata al Progetto patavino, Francesca Vianello dell’Università di Padova, infine daranno testimonianza della propria esperienza tutor e studenti del progetto padovano che sono stati coordinati dall’ufficio Servizi agli studenti dell’Ateneo.

Festival dello Sviluppo Sostenibile

Il Festival dello Sviluppo Sostenibile, promosso dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) in sinergia con un’importante rete di partner, è la più grande iniziativa a livello nazionale per la promozione dei temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale. Il Festival, realizzato con il coinvolgimento della comunità accademica e la collaborazione del Comune di Padova, ha un ricco cartellone di iniziative su scala locale e nazionale: convegni, workshop, mostre, spettacoli e molto altro. Si propone di coinvolgere cittadini, imprese e istituzioni nella costruzione di un background culturale ed economico che consenta l’attuazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e il raggiungimento, a livello nazionale, dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Le iniziative proposte sono pensate per coinvolgere il grande pubblico prevalentemente attraverso l’utilizzo di piattaforme online, consentendo così il rispetto delle norme sanitarie prescritte per il contenimento dell’epidemia.

Ulteriori info web

https://ilbolive.unipd.it/it/event/luniversita-carcere-laccesso-studio-persone-regime