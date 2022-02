8 febbraio, al Lux il cortometraggio di Sarah Revoltella per celebrare gli 800 anni dell'università

Martedì 8 febbraio alle ore 20 al cinema Lux in occasione della commemorazione degli 800 anni dell’Università di Padova avverrà la proiezione, per la prima volta in pellicola, del cortometraggio in costume 8 febbraio scritto e diretto dalla regista padovana Sarah Revoltella. E' stato prodotto nel 2004 dal Comune di Padova, dalla Provincia di Padova e dalla Società Dante Alighieri -Comitato di Padova-.

8 febbraio, riferendosi al primo moto rivoluzionario del 1848 in Europa, racconta un episodio significativo della storia risorgimentale italiana ed europea. La vicenda, descrive le tre giornate cruciali che videro l’accorpamento dei cittadini e degli studenti padovani contro il governo austriaco. Punto di ritrovo di questi rivoluzionari erano: il celebre Caffè Pedrocchi, il palazzo del Bo’ sede dell’Università di Padova e lo storico Palazzo Papafava dei Carraresi. Il taglio della storia, illustrando l’eterogeneità delle forze politiche che si coagularono in quei giorni, evidenzia le differenti pulsioni che provocarono la rivolta. L’analisi risorgimentale dell’autrice, restando fedele alle notizie storiche riportate nell’autobiografia di Alberto Mario, evidenzia i differenti gruppi sociali cercando di raffigurare il quadro d’insieme e le sinergie che operarono all’epoca. Il film, interpretato da un centinaio di persone, tra attori professionisti e figurazioni, per lo più venete, racconta le giornate che videro l’insurrezione dell’8 febbraio e i retroscena politici di alcune personalità influenti dell’epoca che fomentarono l’insurrezione della popolazione. Introdurrà il corto la professoressa Luisa Scimemi. Il cortometraggio 8 febbraio ha ricevuto Il premio di qualità e di interesse culturale nazionale del Ministero dei Beni Culturali, ha vinto il Premio del pubblico al 7° Mestre film festival e nel 2005 è stato presentato nella sezione curata dall’A.R.C.I. al Festival dei Corti a Cuba e nel 2009 ha ottenuto a Malaga il premio “Cinema in Veneto” per l’impeccabile ricostruzione storica. Info utili Martedì 8 febbraio ore 20

cinema Lux via Cavallotti 9

Ingresso a offerta libera Info web https://www.facebook.com/events/317207487003364

https://www.movieconnection.it/2022/8-febbraio/

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/8-febbraio Foto articolo da https://www.movieconnection.it/2022/8-febbraio/