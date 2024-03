"Universo Pet" con sport, shopping, spettacolo e divertimento alla Fiera di Padova

Il 23 e 24 marzo, la Fiera di Padova sarà il centro delle attività dedicate a cani e gatti durante Quattrozampeinfiera, l’evento "pet friendly" più atteso d'Italia. Sarà proposta una vasta gamma di eventi pensati per gli amici a quattro zampe e i loro umani.

I visitatori potranno immergersi in un universo di sport, shopping, spettacolo e divertimento. Con un'ampia gamma di attività, tra cui cani-cross, splash dog, disc dog, ricerca in superficie e tanto altro, la manifestazione promette due giornate di puro entusiasmo.

I visitatori saranno invitati a sperimentare e acquistare prodotti e servizi per i loro amici pelosi, partecipare a numerose attività sportive e persino sfilare con i loro cani. Per coloro che stanno pensando di aggiungere un cane o un gatto alla loro famiglia, ci saranno numerose Associazioni e allevatori di razza presenti, pronti a fornire consulenze e informazioni utili.

L’evento non è pensato solo per gli adulti, infatti per i più piccoli ci sarà Bambility, un progetto educativo e ludico che mira allo sviluppo delle capacità sociali, emotive e motorie dei bambini attraverso l'interazione con i cani. L'Escape Dog Room Bambility, un'attività unica e coinvolgente, intratterrà bambini e ragazzi in giochi ed enigmi da risolvere con l'aiuto dei cani, evidenziando l'importanza di una relazione positiva con gli animali.

Per partecipare all'evento

Sabato e domenica dalle 10 alle 19 - chiusura casse ore 18.

Ingresso gratuito per bambini (0-10 anni non compiuti), cani e gatti.

Biglietto intero euro 12 in fiera

Biglietto scontato euro 9 con riduzione di 3 euro scaricabile online

Biglietto online euro 8.5

Info web

https://www.quattrozampeinfiera.it/it/

https://www.quattrozampeinfiera.it/it/le-tappe/padova.html

https://www.facebook.com/events/3747857602198502/

Programma Quattrozampeinfiera

DOG ACTIVITIES

DISC DOG by GIUNTINI LANDINI Alessandro Pellegrini

E’ uno sport cinofilo in cui i cani e i loro accompagnatori gareggiano in prove di abilità per afferrare un disco.

Questa disciplina sta prendendo sempre più piede nel nostro Paese, essendo uno sport divertente e ideale per mantenere in forma il nostro fedele compagno, in più consente l’instaurarsi di una perfetta sintonia tra cane e il conduttore.

CANICROSS – Cinzia Signoretti - FANTASTICANE

E’ una disciplina cinofilo sportiva riconosciuta e regolamentata a livello internazionale. Si tratta di un’attività di corsa su sterrato e sulle corte distanze, praticata con il cane imbragato con attrezzatura mutuata dallo sleddog. Adatto ai soggetti con attitudine al traino, perché la disciplina prevede che il cane corra, legato, davanti al conduttore.

NATURAL TRAINER DOG VILLAGE

BATTESIMO DELL’ACQUA by NATURAL TRAINER – SICS

Gli operatori della SICS si occuperanno dell’avvicinamento e del supporto in acqua dei vostri cani, anche di quelli più timorosi per convincerli a godersi una bella nuotata all’interno della nostra piscina.

RICERCA DISPERSI by TRAINER

All’interno della manifestazione si svolgerà la simulazione di salvataggio indoor organizzata da CSEN Soccorso e Natural Trainer. Per festeggiare gli amici a quattro zampe che dedicano la loro vita al soccorso degli umani, si terranno dimostrazioni di tutte le associazioni italiane. Un’area che in realtà vuole raccontare al grande pubblico come i cani operano quotidianamente a fianco della Protezione Civile in diverse attività di soccorso. Gli stessi visitatori potranno testare l’abilità del proprio cane nella ricerca per vivere Un giorno da Eroi.

INIZIATIVE PER IL PUBBLICO

TV QZF by BABALU

Torna la tanto amata Tv di Quattrozampeinfiera, uno spazio LIVE/SOCIAL dedicato alle interviste dei visitatori e delle aziende partecipanti. Da quest’anno in collaborazione con Babalù®, il primo social network completamente dedicato al mondo dei Pet Lovers!

Tutte le interviste raccolte saranno visibili sui canali ufficiali e sulla mappa geolocalizzata di Babalù®, così da mettere in contatto le Aziende e i Pet Lovers di tutta italia!

QUATTRO ZAMPE - la Rivista

Nell'ottica di vivere una giornata da protagonisti, i visitatori potranno partecipare al casting fotografico della rivista “Quattro Zampe”, tra i fondatori della fiera stessa. La foto più votata sarà pubblicata in copertina.

#UNSELFIEXQZF by BABALU’

Per essere sempre in sintonia con i social, torna l’iniziativa: nei giorni precedenti la fiera, chiunque può pubblicare sulla pagina Facebook o Instagram di QuattroZampeInFiera un selfie con il proprio cane o gatto. Lo scatto che otterrà più “Mi Piace” verrà premiato sabato e domenica sul RedCarpet!

FACCE DA QUATTROZAMPEINFIERA

Nello stand Foto e Video di Flavio Properzio, potrete farvi immortalare con il vostro cane o gatto per partecipare al contest “Facce da Quattrozampeinfiera”. Gli scatti migliori saranno stampati, caricati sui social ed esposti nelle tappe successive.

ELETTRODOMESTICI A SUPPORTO DELLA GESTIONE DEI PET

Numerose aziende di hi-tech, presenteranno i loro prodotti, alleati perfetti dei pet parent, per la gestione quotidiana dei loro amati cani e gatti: aspirapolveri, phon, web cam, depuratori, erogatori di cibo e acqua, lettiere autopulenti,…

LE AREE SPECIALI

IL SALONE DI BELLEZZA

Uno spazio interamente dedicato alla cura del pet, dalla toelettatura ai vari prodotti per il pelo dei nostri amici a quattro zampe e non solo. Grazie al Salone di Bellezza si potrà far toelettare gratuitamente il proprio cane imparando anche tutto sulla sua igiene quotidiana.

PET A’ PORTER – IL FASHION SFILA IN PASSERELLA

Nell’area fashion una vera passerella consentirà alle aziende di presentare le proprie creazioni e ai visitatori di essere immortalati nella veste di Top Model.

LE COMPETIZIONI

QUATTROZAMPEINFIERA DOG WINNER by Farmina

La doppia esposizione cinofila amatoriale by Farmina, destinata a cani di razza con o senza pedigree.

FRIENDS SHOW by Monge

In fiera anche la sfilata di Monge: un momento di celebrità sulla passerella che potrete vivere come protagonisti in compagnia del vostro cane o gatto meticcio.

PER CHI DESIDERA UN CANE O GATTO

Chi desidera un altro cane o gatto, verrà aiutato e consigliato nell’individuare quello più in linea con il proprio carattere e stile di vita da persone formate ad hoc. Una scelta consapevole del proprio compagno a quattro zampe è il presupposto più importante per costruire un rapporto armonioso.

LE ASSOCIAZIONI A SUPPORTO DELLE ADOZIONI CONSAPEVOLI

Per coloro che invece volessero adottare un cane o un gatto, diverse sono le associazioni che presenziano all’interno della fiera.

Chi non comprende con chiarezza l’impegno, la dedizione e le cure richieste da un animale, spesso finisce per abbandonarlo!

DOGS WORLD by Farmina

Saranno presenti allevatori di razze canine che illustreranno le loro diversissime caratteristiche e peculiarità.

FELIS WORLD by Monge

Saranno presenti allevatori di razze feline che illustreranno le loro diversissime caratteristiche e peculiarità.

Queste le razze che saranno presenti:

Maine coon, Bangala, Ragdoll,Certosino, Elf, Dwef, Gatto bambino, Siberiani, Britsh shortair, Schottish fold e straight

PET TRAVEL&HOSPITALITY - QUATTROZAMPEinFERIE

In fiera sarà possibile ascoltare i suggerimenti per vivere vacanze a misura di pet!

TRIPDOGGY

E’ la più grande community attiva di viaggiatori dog-friendly in Italia, nata dall’esigenza di viaggiare con il proprio compagno a 4 zampe.

E’ un punto di riferimento nel settore del Dog-Travelling, la community conta più di 10.000 membri in tutta Italia. “Conoscersi, condividere e viaggiare” sono le parole chiave di questa comunità di persone il cui collante è l’amore verso i propri compagni di vita a 4 zampe.

TripDoggy organizza viaggi di gruppo a misura di zampa, i Doggy Tour: viaggi in cui le persone possono condividere l’esperienza con altri dog-lovers alla scoperta di luoghi meravigliosi, soggiornando in strutture selezionate e supportati da un educatore cinofilo professionista. Dalle più belle valli dell’Alto Adige, fino al mare cristallino del Gargano, sono numerose le mete di questi meravigliosi tour.

Ma non solo…..eventi, passeggiate, party e molto altro in cui la community può incontrarsi e conoscersi.

I Doggy Talks, sono interviste attraverso cui gli esperti della community divulgano e informano su tematiche legate al dog-travel e a come vivere al meglio con i nostri fedeli amici a 4 zampe.

Doggy Talks