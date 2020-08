“L’uomo che ride - studio”, spettacolo al teatro Verdi

La letteratura e il cinema sono pieni di clown maligni, pagliacci assassini: da L’uomo che ride di Victor Hugo all’IT di Stephen King. È proprio il personaggio di Hugo a fornire a Bob Kane i tratti dell’istrionico nemico dell’Uomo Pipistrello, il Joker.

"Tutti i gusti del teatro": scopri tutti gli appuntamenti estivi al teatro Verdi e al castello Carrarese

Questo spettacolo, interpretato da Michele Maccagno, si interroga su quale sia il fascino esercitato da questa maschera inquietante. Molta della sua fortuna sta certamente nella capacità di assumere negli anni personalità e significati differenti: innocuo villain da cartoon o efferato assassino, una spalla comica o un personaggio tragico, araldo del caos come nel film di Nolan o portavoce di rivendicazioni sociali come in quello di Phillips. D’altra parte, è questa la forza della maschera: il fatto di poter essere indossata da persone differenti, in qualunque epoca e luogo. Cosa succederebbe se venisse indossata in Italia? Chi è l’Uomo sul palco? Un comico, un pazzo, un mitomane, un terrorista o un personaggio di pura fantasia?

Dove e quando

4 settembre ore 19

5 settembre ore 19

L’uomo che ride – studio

Padova / Teatro Verdi

Teatro Stabile del Veneto

di: Dario Merlini

con: Michele Maccagno

regia: Silvio Peroni

Biglietti

Abbonamneti spettacoli Studio

3 ingressi 10 euro

Vendita biglietti

presso la biglietteria e sul nostro sito teatrostabileveneto.it

I biglietti per gli spettacoli in scena al Teatro Verdi possono essere acquistati anche con i voucher di rimborso per la Stagione 19/20

Altre informazioni

Ti ricordiamo che le sale del Teatro Stabile del Veneto seguono le linee guida stabilite dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n.59 del 13 Lug 2020 e allegati per quanto riguarda le norme di sicurezza da seguire in Teatro:

fornire nominativo e contatto telefonico/mail per la tracciabilità

rispettare la distanza di sicurezza e evitare assembramenti

obbligo di indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del posto e ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso

igienizzarsi le mani

Intero Universitari a Teatro Posto unico 5 3

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/luomo-che-ride-studio/