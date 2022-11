Spettacolo lirico: "Vaga luna che inargenti"

«Vaga luna, che inargenti / Queste rive e questi fiori / Ed inspiri agli elementi Il linguaggio dell’amor; / Testimonio or sei tu sola Del mio fervido desir...». Sono i versi che un uomo innamorato, ispirato da una musa complice, dedica a una giovane donna. È Vincenzo Bellini che compone, intorno al 1827, l’aria da camera dedicata alla scrittrice Giulietta Pezzi, che dà il titolo al salotto musicale in scena domenica 27 novembre. Appuntamento con il Circolo della Lirica di Padova a Palazzo Zacco Armeni, sede del Circolo Unificato dell’Esercito. con un programma musicale intenso e profondo: un viaggio nell’animo umano accompagnato dallo sguardo accogliente e consolatorio del nostro astro.

La luna è incantevole musa per i poeti di tutti i secoli, amica confidente e accogliente, ispiratrice di filosofi, letterati, amanti, maghi e poeti, scrittori e pittori. Enigmatica e silenziosa spettatrice, pervade gli animi di sentimenti intensi, appassionati e talora melanconici. Evoca emozioni, raccoglie sospiri e lamenti, lacrime di gioia e di dolore. Da allegoria degli stati malinconici e notturni di Petrarca , è silente complice dei profondi interrogativi di Leopardi, per arrivare ai giorni nostri a Ungaretti e Calvino per i quali è più di un astro errante. essa racconta all’uomo dell’universo, di se stessa, di lui stesso. E In musica? Da Beethoven a Einaudi, ritroviamo una lunga rassegna di arie, romanze, sonate .. dedicate alla Luna, l’usignolo muto, come la definì Max Ernst. Interpreti . Sara PEGORARO soprano lirico – Stavros MANTIS baritono – Pietro SEMENZATO al pianoforte

Palazzo Zacco Armeni – Circolo Unificato dell’Esercito Prato della Valle, 82, Pd.

