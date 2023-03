Valentine Lomellini e Marco Almagisti spiegano alla Feltrinelli di Padova "La diplomazia del terrore"

L'evento

Giovedì 16 marzo alle ore 18 alla libreria Feltrinelli di via San Francesco, 7 a Padova verrà presentato il libro “La diplomazia del terrore 1967-1989” alla presenza dell’autrice, Valentine Lomellini docente di “Storia delle relazioni internazionali” e “Terrorism and Security in International History” all’Ateneo di patavino, e Marco Almagisti, docente di Scienza Politica dell’Università di Padova.

Dall’attentato alle Olimpiadi di Monaco del 1972 sino alla strage di Lockerbie del 1988, passando per gli attacchi contro l’aeroporto di Fiumicino e la nave da crociera Achille Lauro, il nuovo libro di Valentine Lomellini La diplomazia del terrore 1967-1989 (Laterza) si pone un obiettivo ambizioso: quello di comprendere perché l’Europa non è riuscita a vaccinarsi contro il terrorismo internazionale del XX secolo, prevenendo la nuova ondata di violenza politica che ha avuto origine con l’attacco alle Torri gemelle del 2001.

Alla fine degli anni Sessanta, Italia, Francia, Germania occidentale e Gran Bretagna – Paesi già colpiti dal terrorismo interno – si trovarono a far fronte a una nuova minaccia: le organizzazioni armate, nate in Medio Oriente, che internazionalizzarono la propria lotta, esportando il terrorismo in Europa. Raggiunsero il loro obiettivo? Generarono il caos internazionale? O invece i Paesi europei riuscirono, almeno temporaneamente, a disarmare i terroristi, includendoli nel sistema delle relazioni internazionali?

Foto articolo da comunicato stampa e da post Facebook