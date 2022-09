"Gli ultimi giorni di Van Gogh. Il diario ritrovato", spettacolo al Geox di Goldin con le musiche di Battiato

Dopo la fortunata tournée del 2018-19 con “La grande storia dell’impressionismo”, Marco Goldintorna in teatro con un nuovo imperdibile spettacolo, intitolato “Gli ultimi giorni di Van Gogh. Il diario ritrovato”, di cui cura anche la regia. L'appuntamento da non perdere per Padova è quello di venerdì 2 dicembre 2022 (ore 21.15) al Gran Teatro Geox!

“Gli ultimi giorni di Van Gogh. Il diario ritrovato” è uno spettacolo che fa parte di un vasto progetto dallo stesso titolo, costituito da un romanzo, 5 puntate che inaugurano il canale podcast dello studioso trevigiano e ovviamente la rappresentazione teatrale con il contributo eccezionale determinato dalle musiche di Franco Battiato.

I biglietti sono in vendita da mercoledì 28 settembre su Ticketone, Ticketmaster e i circuiti autorizzati.

Lo spettacolo

Seguendo il ritmo del suo romanzo uscito da poco, “Gli ultimi giorni di Van Gogh. Il diario ritrovato”, edito da Solferino, Marco Goldin sale sul palcoscenico per raccontare, con la sua consueta affabulazione appassionata e coinvolgente, le ultime settimane della vita di Vincent Van Gogh. Nel libro alla base dello spettacolo egli immagina che Van Gogh avrebbe potuto tenere un diario proprio in quelle settimane finali e per questo gli presta la sua voce. Ovviamente mai staccandosi dai fatti realmente accaduti eppure dilatando molti vuoti e altrettanti silenzidel pittore. In quelle settimane conclusive l’artista olandese scrive tra l’altro un numero minore di lettere rispetto al solito e parla di meno della metà degli oltre settanta quadri che realizza. Il romanzo e lo spettacolo sono quindi un continuo gioco di specchi e di rimandi, tra i colori, le parole e i silenzi nei quali quasi si adagiano le musiche di Battiato. Quel diario viene ritrovato casualmente da Arthur Gustave Ravoux, il titolare della locanda nella quale Vincent vive tra la fine di maggio e la fine di luglio del 1890. Mancano due settimane alla morte del pittore e Ravoux sale nella sua camera di sottotetto per rifargli il letto e trova il cassetto dello scrittoio appena accostato. Lo apre e scopre quel diario di cui nessuno conosceva l’esistenza, ma non lo dice nemmeno a Theo. Da questo espediente narrativo parte anche l’azione teatrale, nel parlare quasi tra sé e sé che Goldin fa come fosse colui che accompagna Van Gogh, e dunque osservandolo lo racconta.

La scenografia

Tutta la scenografia punta moltissimo su un effetto di stupefazione davanti alle immagini dei quadri, i loro particolari e anche fotografie d’epoca. Oltre a una nutrita e suggestiva parte filmicaappositamente girata nei luoghi di Van Gogh in Provenza, tra Arles e la pianura della Crau, le amate Alpilles e l’istituto di cura per le malattie mentali di Saint-Rémy nel quale scelse di stare per un anno. Poi i campi di grano e le strade di Auvers-sur-Oise, la casa del dottor Gachet e il fiume. Non mancano gli ambienti dell’Auberge Ravoux, dove Van Gogh ha vissuto nelle settimane finali. Si tratta di un vero e proprio spettacolo nello spettacolo. Da assaporare restando seduti a teatro. Un aspetto, questo filmico, che viene continuamente rilanciato attraverso il grande schermo di 7 metri, con proiezioni al laser in altissima definizione, che avvolge sulla scena Marco Goldin mentre racconta. E così è anche per i due ulteriori schermi che danno vita a quella sorta di scatola magica che è la piccola camera di Van Gogh, con tre soli elementi fisici come un tavolino, una sedia e una lampada. Dal cassetto di quel tavolino, nella prima scena dello spettacolo, esce il diario da cui tutto ha inizio.

Le musiche di Franco Battiato

A creare ancor di più questa atmosfera spirituale, eppure densa della carne e dei sogni della vita di Van Gogh, contribuiscono le splendide musiche di Franco Battiato, eccezionalmente concesse per questa occasione. Vengono inclusi anche due brani che per diversi motivi restano mitici all’interno della discografia di Battiato. Il primo, “Luna indiana”, dall’album storico “L’era del cinghiale bianco”, porta sulla scena anche la suggestione, accennata nella parte finale del pezzo, della voce del compositore siciliano in mezzo ai campi di grano, mentre il secondo sarà la sola parte strumentale del suo vero e proprio testamento, “Torneremo ancora”.

Tutte insieme, e nell’uso mai gratuito e invece sempre motivato che ne viene fatto, queste musiche costituiscono una parte fondante, un legame ancor più poetico per l’intero spettacolo. Battiato amava Van Gogh e davanti alle sue opere si trovava a parlarne proprio con Marco Goldin. Musiche che dalla scena iniziale, quando l’apertura del sipario svela il primo luogo dell’azione teatrale, conducono a quella conclusiva. Esse non sono mai utilizzate quale mero tappeto sonoro rispetto alla narrazione, e costituiscono invece l’accompagnamento ad alcune letture dal diario e spesso vivono in una loro assolutezza nel rapporto con i quadri e i paesaggi. Fino alla scena conclusiva, quando Van Gogh, sul punto di morire, rivede come in parata, accanto a Theo che gli tiene la mano, il suo passato colmo d’incanti. A quel punto saranno solo i campi di grano e la luce delle stelle che entra dal piccolo lucernario sopra un uomo che sta per andarsene. Prima di tornare ancora.

In breve

"Gli ultimi giorni di Van Gogh. Il diario ritrovato"

Spettacolo teatrale di e con

Marco Goldin

Con le musiche di

Franco Battiato

Venerdì 2 dicembre 2022 | ore 21.15

Gran teatro Geox - Padova

Info web

https://www.facebook.com/events/379313000932363/

https://www.ticketone.it/event/marco-goldin-gli-ultimi-giorni-di-van-gogh-gran-teatro-geox-15923663/