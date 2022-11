La manutenzione e valorizzazione dei vegri nei Colli Euganei, il convegno a Galzignano

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Sabato 19 novembre 2022, dalle ore 14.45, all’Auditorium Comunale di Galzignano Terme (in via Fabio Filzi 1) si svolgerà il convegno promosso dal Parco Regionale dei Colli Euganei sulla presentazione di interventi di manutenzione e valorizzazione dell’habitat 6210 (vegri) di proprietà del Parco.

Scarica la locandina del convegno

I vegri sono dei prati coperti da cespuglieti, come biancospini e ginestre, che hanno un loro fascino (qui crescono anche le orchidee selvatiche) e che per la loro elevata funzione di mantenimento della biodiversità, sono riconosciuti a livello comunitario come habitat da tutelare.

«Si tratta di un importante convegno dove si parlerà di un progetto pilota unico del suo genere per il mantenimento di un degli habitat prioritari più protetti del nostro territorio – ha dichiarato il presidente del Parco Colli Euganei Riccardo Masin – Spero che possa diventare un volano di azione per tutti gli altri vegri di proprietà privata».

Numerosi gli interventi al convegno di sabato, oltre quello di Masin. Parleranno Mauro de Osti della Regione Veneto (le strategie della Regione per finanziare il progetto), Michele Gallo dirigente del Parco (l’importanza della manutenzione e recupero dei vegri), Maria Cristina Villani dell’Università di Padova (monitoraggi e interventi), Sara Magrini dell’Università della Tuscia (l’importanza di una banca del germoplasma), Roberto Fiorentin di Veneto Agricoltura (gestione dei vegri), Guido Farenzena direttore lavori di Veneto Agricoltura (organizzazione del personale).

Info web

https://www.facebook.com/comune.galzignanoterme/