Vendemmia in Villa dei Vescovi

Torna il tradizionale appuntamento agreste settembrino a Villa dei Vescovi, Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Luvigliano di Torreglia (PD), immerso nel paesaggio dei Colli Euganei: la Vendemmia. Domenica 20 settembre 2020 dalle ore 10 alle 19, i visitatori, adulti e bambini, sono invitati a a riscoprire la tradizione agricola che caratterizza il termine della bella stagione.

Dettagli

Nel corso della giornata gli ospiti potranno partecipare a laboratori speciali e degustazioni guidate. Al mattino e al pomeriggio workshop per bambini, momenti di gioco all'aria aperta e degustazioni a cura di Valorizzazioni Agricole, gestori del vigneto della Villa.

A pranzo sarà inoltre possibile partecipare al pranzo campestre tra i filari: piatti della tradizione locale e a tema, tra cui i tipici ""sugoi"". Organizzato da Soluzionieventi.it.

Programma della giornata:

Ore 11: laboratorio per bambini Dall'uva al vino: uva rossa, uva bianca. Molte sono le varietà e molti i prodotti che questa pianta ci può regalare. Si osserverà da vicino la pianta della vite per scoprire come avveniva la vendemmia un tempo. Ci si metterà quindi alla prova nella spremitura a mano dell'uva per poi portare a casa il risultato del lavoro. A cura di Coop. Soc. Terra di Mezzo (su prenotazione, posti limitati. Per bambini della scuola materna e primaria).

Ore 12: degustazione guidata dei vini naturali prodotti a Villa dei Vescovi, curata da Valorizzazioni Agricole (per adulti, su prenotazione).

Ore 13: pranzo tra i vigneti. Ricette di stagione e prodotti locali da consumare immersi tra i tralci di vite. A cura di Soluzionieventi.it (su prenotazione, posti limitati).

Ore 15, 16 e 17: giochi campestri e letture nel parco. Giochi per bambini della primaria e letture per i più piccini. Le attività sono svolte in tre turni per permetterne lo svolgimento secondo le vigenti norme sanitarie. A cura di Coop. Soc. Terra di Mezzo (su prenotazione, numero posti limitato)

Ore 17: degustazione guidata dei vini naturali prodotti a Villa dei Vescovi, curata da Valorizzazioni Agricole (per adulti, su prenotazione)

La “Giornata del Panorama” 2020 a Villa dei Vescovi si svolge con il Patrocinio di Regione del Veneto, Provincia di Padova e Comune di Torreglia.

Per il triennio 2018-2020 le attività di valorizzazione di Villa dei Vescovi sono sostenute da Epta, azienda già vicina al FAI da molti anni e conosciuta sul territorio grazie ai suoi marchi Costan ed Eurocryor.

Il calendario degli Eventi nei Beni FAI 2020 è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al prezioso contributo di FinecoBank, realtà leader nel trading online e nel Private Banking main sponsor del progetto.

Grazie anche a Pirelli che conferma per l’ottavo anno consecutivo la sua storica vicinanza al FAI, Golia Herbs che rinnova nel 2020 il suo sostegno agli eventi verdi e Nespresso nuovo importante sponsor della Fondazione.

Dettagli

Giorno e orario : domenica 20 settembre 2020, dalle ore 10 alle 19

Ingresso

Ingresso solo parco : intero 5 euro ; ridotto (6-18 anni) e iscritti FAI 3 euro, Famiglia 13 euro

: intero ; ridotto (6-18 anni) e iscritti FAI Famiglia Ingresso parco + visita libera alla Villa : intero 11 euro ; ridotto (6-18 anni) e iscritti FAI 4 euro Famiglia 26 euro

: intero ; ridotto (6-18 anni) e iscritti FAI euro Famiglia Ingresso parco + visita guidata alla Villa : intero 20 euro ; ridotto (6-18 anni) 10 euro e iscritti FAI 6 euro

: intero ; ridotto (6-18 anni) e iscritti FAI Laboratori per bambini (3-10 anni ): 4 euro a bambino, oltre al biglietto di ingresso. Su prenotazione.

---

Degustazioni : 10 euro a persona, oltre al biglietto di ingresso. Su prenotazione per massimo 30 persone.

a persona, oltre al biglietto di ingresso. Su prenotazione per massimo 30 persone. Pranzo : 40 euro a persona, oltre al biglietto di ingresso. Su prenotazione numero minimo e massimo di partecipanti.

Per informazioni:

FAI – Villa dei Vescovi, Luvigliano di Torreglia (PD) - faivescovi@fondoambiente.it; 049.9930473 www.fondoambiente.it

Info web

https://www.fondoambiente.it/eventi/vendemmia-in-villa-7276