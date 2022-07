Venerus con “L’estasi degli Angeli tour”  al Parco della Musica

Negli ultimi anni l’Italia è animata da uno strano sottobosco musicale. Un movimento sorprendente, forse per la prima volta da molti anni declinato in modo proprio per il Belpaese. Se si vuole un esempio che spieghi questa tipicità, si può assaporare il concerto di Venerus, impegnato giovedì 28 luglio sul palco del Parco della Musica. Dal jazz al soul al funk nelle dita di Venerus sono di casa, non si può negare, ma quel che origina il suo personalissimo modo di combinarli è uno stile tutto personale, che strizza l’occhio al rap tricolore del suo amico e sodale Gemitaiz e forse anche alle allitterazioni del nuovo pop.

L’Estasi degli Angeli è il titolo del tour che Venerus ha deciso di intraprendere nell’estate del 2022 e che lo porta assieme alla sua band sul palco del Parco della Musica, uno spettacolo che vive di vita propria, senza il bisogno di riferirsi a un singolo o a un album (Magica Musica l’ultimo, uscito per Asian Fake e Sony Music nel dicembre del 2021), e che è concepito come un’esperienza dedicata al pubblico, uno show musicale dall’inizio alla fine, un rito collettivo alla ricerca di una dimensione altra, quasi spirituale.

Lo spettacolo parla la lingua dei brani che lo hanno reso celebre, intervallate da anticipazioni e novità assolute. Venerus, al centro del palco, ha quasi un ruolo di capotribù, si trasforma in un cerimoniere che coinvolge e trascina il pubblico in una ricerca profonda e quasi interdimensionale, a cavallo della musica.

Dettagli evento

Parco della Musica, presso Parco d’Europa

Ingresso da via del Pescarotto

Giovedì 28 luglio 2022

Apertura cancelli ore 19.30, inizio concerto ore 21

Biglietti in cassa 25 euro

