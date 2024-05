"Veneto Contemporanea": tradizioni arcaiche trascritte in musica, Daniel Kawka dirige OPV per Luca Antignani

Mercoledì 15 maggio 2024 alle ore 20.45 presso la Sala dei Giganti di Palazzo Liviano a Padova si terrà il quarto appuntamento di Veneto Contemporanea, la quarta edizione della rassegna OPV dedicata alla musica del presente e del Novecento storico. In programma due brani in prima esecuzione italiana del compositore Luca Antignani, artista in residenza OPV. Sul podio dell’Orchestra di Padova e del Veneto salirà Daniel Kawka, direttore d'orchestra francese tra i più richiesti grazie a un repertorio molto ampio che si estende dalla musica classica ai compositori contemporanei. Già Direttore Principale Ospite dell’Orchestra Nazionale della RAI e della Filarmonica di San Pietroburgo, Kawka ha collaborato con i compositori più emblematici del nostro tempo.

«Considerare la trascrizione come un’espressione artistica a pieno titolo è l’aspetto principale che collega la mia attività di compositore e insegnante – afferma Luca Antignani -. Scritto in occasione del 150° anniversario dell’annessione della Savoia alla Francia, Edelweiss è un omaggio a questa regione prendendo le mosse dal suo patrimonio culturale: le sue fiabe ancestrali, i suoi canti tradizionali, e nasce dalla trascrizione per orchestra di tre canti savoiardi.

Trascrivere un canto popolare significa per me ricrearlo, cioè illuminare con una luce del tutto personale una melodia e un ritmo appartenente a una cultura secolare.

Così come Edelweiss, anche Mundus patet si rifà alla tradizione romana più arcaica, dove tre giorni all’anno il mondo dei morti entrava in comunicazione col mondo dei vivi. Questa ricorrenza era indicata nei calendari romani anche come Mundus patet, il giorno in cui il mundus è aperto. Il mundus era una fossa circolare, come la volta celeste, che dava accesso al mondo sotterraneo. Questi giorni venivano considerati dies nefasti et religiosi, in cui era cioè sconveniente fare qualunque cosa non fosse strettamente necessaria. Si trattava di giorni in cui i segreti della religione degli dèi Mani erano portati alla luce e rivelati».

Ideata dal Direttore artistico e musicale OPV Marco Angius, Veneto Contemporanea si avvale del patrocinio del Comune di Padova, del sostegno del Ministero della Cultura e della Fondazione Cariparo.

Biglietti

Intero 15 euro

Ridotto 10 euro (Abbonati 57ª Stagione concertistica OPV, OPV Card, Ass. Amici OPV)

Ridotto studenti 1 euro (Conservatorio “C. Pollini” e UNIPD)

*gli incassi saranno devoluti in beneficenza ad Associazioni della Provincia di Padova

