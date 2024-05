"Veneto Contemporanea", OPV omaggia il leggendario pianista Maurizio Pollini alla Sala dei Giaganti

Sabato 4 maggio 2024 alle ore 20.45 presso la Sala dei Giganti di Palazzo Liviano a Padova si terrà il terzo appuntamento di Veneto Contemporanea, la quarta edizione della rassegna OPV dedicata alla musica del presente e del Novecento storico. In programma la trascrizione per orchestra di Umberto Benedetti Michelangeli di Proses Lyriques di Debussy, originariamente scritta per voce e pianoforte, e Cadenzario di Salvatore Sciarrino, in cui l’autore riunisce in un unico brano tutte le Cadenze solistiche scritte per i Concerti di Mozart e dedicate ad alcuni tra i più grandi interpreti della scena internazionale, tra tutti il grande pianista Maurizio Pollini, recentemente scomparso lo scorso 23 marzo.

In virtù dello stretto rapporto professionale e di amicizia che il compositore Salvatore Sciarrino ha intrattenuto con Pollini, OPV intende rendere così un originale tributo al leggendario pianista italiano che negli anni ha seguito con particolare interesse l’attività dell’Orchestra di Padova e del Veneto fino alla recente partecipazione a Milano (novembre 2023) alla presentazione del disco OPV dedicato alle musiche di Giacomo Manzoni, che è valso all’Orchestra veneta il prestigioso Premio Abbiati dell’Associazione Nazionale dei Critici Italiani.

Per l’occasione il mezzosoprano Chiara Osella interpreterà l’opera di Debussy con l’Orchestra di Padova e del Veneto diretta Marco Angius. L’evento vedrà la partecipazione di Enzo Restagno, critico e storico della musica che ha dedicato a Debussy un’importante monografia edita per la casa editrice il Saggiatore, e del compositore Salvatore Sciarrino.

Ideata dal Direttore artistico e musicale OPV Marco Angius, Veneto Contemporanea si avvale del patrocinio del Comune di Padova, del sostegno del Ministero della Cultura e della Fondazione Cariparo.

Biglietti

4-15 maggio, 5 giugno *

Intero 15 euro

Ridotto 10 euro (Abbonati 57ª Stagione concertistica OPV, OPV Card, Ass. Amici OPV)

Ridotto studenti 1 euro (Conservatorio “C. Pollini” e UNIPD)

*gli incassi saranno devoluti in beneficenza ad Associazioni della Provincia di Padova

Biglietti

Intero 15 euro;

ridotto 10 euro (Abbonati 57ª Stagione concertistica OPV, OPV Card, Ass. Amici OPV);

ridotto studenti 1 euro (Conservatorio “C. Pollini” e UNIPD).

*gli incassi saranno devoluti in beneficenza ad Associazioni della Provincia di Padova

Info web

https://www.opvorchestra.it/rassegne/veneto-contemporanea-2024-symphomaniac/

https://www.opvorchestra.it/?evento=vc-2024-4-maggio

Foto articolo da comunicato stampa