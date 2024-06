“Symphomaniac!”: OPV e i compositori padovani nell’appuntamento conclusivo di Veneto Contemporanea

L’Orchestra di Padova e del Veneto sarà diretta da François López-Ferrer, che sostituisce Dario Bisso Sabàdin a causa improvvisi impedimenti, e vedrà la partecipazione in qualità di solista del pianista Roberto Prosseda. L’evento vedrà la collaborazione della Fondazione Musicale Omizzolo Peruzzi di Padova e dell’Archivio Musicale Guido Alberto Fano di Venezia.

Terminata ad Asolo nel febbraio del 1933, la Sinfonia n. 1 di Malipiero rappresenta la prima Sinfonia numerata dell’autore veneziano che, complessivamente, ne compose diciassette tra il 1905 e il 1969. Rifugiato nella campagna veneta, per eludere la nostalgia lagunare l’autore leggeva spesso i poeti veneziani, tra tutti il Lamberti per le sue otto Stagioni: quattro cittadine e quattro campestri. Svanito il diretto riferimento al poeta veneziano, la prima Sinfonia si sviluppa in quattro tempi, come le quattro stagioni.

Nato a Padova nel 1875, a ventidue anni Guido Alberto Fano scrisse un’Ouverture a grande orchestra per il suo esame di diploma, diretta da lui stesso. Ripresa nel 1910 dal grande direttore Tullio Serafin, originario di Cavarzere, il brano fu accolto dalla critica romana come un’opera di robusta concezione, di sapiente condotta, e di profondo significato.

Docente e direttore del Conservatorio “C. Pollini” di Padova, Silvio Omizzolo trovò maggior vantaggio nello scrivere per pianoforte rispetto ad altri compositori suoi contemporanei, essendo stato egli stesso un eccellente pianista. Il suo Concerto, qui eseguito da Roberto Prosseda in qualità di solista, è riconosciuto come un’opera magistrale, in cui all’intrinseca chiarezza strutturale della materia sonora corrisponde la semplicità sintattica, la plasticità ritmica, l’evidenza discorsiva.

Ideata dal Direttore artistico e musicale OPV Marco Angius, Veneto Contemporanea si avvale del patrocinio del Comune di Padova, del sostegno del Ministero della Cultura e della Fondazione Cariparo.

Biglietti

Intero 15 euro;

ridotto 10 euro (Abbonati 57ª Stagione concertistica OPV, OPV Card, Ass. Amici OPV);

ridotto studenti 1 euro (Conservatorio “C. Pollini” e UNIPD).

*gli incassi saranno devoluti in beneficenza ad Associazioni della Provincia di PadovaInfo web

https://www.opvorchestra.it/rassegne/veneto-contemporanea-2024-symphomaniac/

https://www.opvorchestra.it/calendario/2024/06/05/2130/

