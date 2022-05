Veneto contemporanea: appuntamento al Pollini con il Festival OPV dedicato ai compositori italiani di oggi

Posto unico euro 15 in vendita online al sito www.opvorchestra.it

La seconda edizione del Festival OPV Veneto contemporanea proseguirà venerdì 20 maggio alle ore 20.45 presso l’Auditorium Pollini di Padova con un ricco programma di composizioni in prima esecuzione e alcuni grandi interpreti. I “Travestimenti” musicali, sottotitolo dell’edizione 2022 del Festival dell’Orchestra di Padova e del Veneto, sono al centro del brano del compositore Martino Traversa: si tratta dell’orchestrazione del Preludio per pianoforte Des pas sur la neige di Debussy, ora in prima esecuzione assoluta nella sua nuova veste orchestrale.

Il programma proseguirà con le prime esecuzioni italiane di Sinfonia terza di Alessandro Solbiati ed élet...fogytiglan di Marco Stroppa. Musicista veronese, Stroppa appartiene alla prima generazione di compositori italiani che hanno utilizzato l’elaboratore elettronico al pari degli strumenti della tradizione musicale. Come ricercatore e compositore, collabora con il Centro di Sonologia Computazionale (CSC) dell’Università di Padova dal 1980 al 1984 prima di venire invitato a Parigi dal grande direttore e compositore Pierre Boulez, imponendosi così all’attenzione internazionale. Marco Stroppa ha inoltre fondato e diretto per tredici anni l’International Bartók Festival di Szombathély in Ungheria, uno dei più importanti corsi estivi europei dedicato alla musica di Béla Bartók e del ventesimo secolo, esperienza che gli ha permesso di conoscere i più grandi musicisti e letterati ungheresi: élet...fogytiglan, dialogo immaginario fra un poeta e un filosofo, è il titolo del brano concepito nel 1989, successivamente ripreso nel 2015, testimonianza dell’intensità e del valore di quegli incontri.

Della compositrice friulana Daniela Terranova sarà possibile ascoltare in prima assoluta la nuova versione di Light Cloud, Dark Cloud. D’après Rothko con la partecipazione della clarinettista Roberta Gottardi, specialista del repertorio contemporaneo, mentre di Emanuele Casale verrà presentato in prima assoluta il nuovo Concerto per pianoforte e orchestra eseguito dal giovane solista Alberto Ferro, già Primo Premio al Concorso “Telekom – Beethoven” di Bonn (2017) e secondo classificato al Concorso “Ferruccio Busoni” di Bolzano (2015).

Il concerto si avvale del patrocinio del Comune di Padova, del sostegno del Ministero della Cultura e della Fondazione Cariparo.

Biglietti

Posto unico 15 euro in vendita online al sito https://www.opvorchestra.it/e il giorno del concerto a partire dalle ore 20 al botteghino di ciascuna sede.

Ridotto Studenti Università degli Studi di Padova e Conservatorio C. Pollini euro 1.

Ridotto Abbonati 56ª Stagione, OPV Card e Associazione Amici OPV euro 10.

Prenotazioni telefoniche al numero 049.656848.

Info web

https://www.opvorchestra.it/calendario/2022/05/20/1795/