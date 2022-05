Veneto contemporanea: appuntamento al Verdi con il Festival OPV dedicato ai compositori italiani di oggi

Con il titolo Travestimenti, la Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto annuncia la seconda edizione di Veneto Contemporanea, l’unico Festival interamente dedicato ai compositori italiani del presente, che si terrà a Padova dal 23 aprile al 3 giugno 2022. Ideato dal Direttore musicale e artistico OPV Marco Angius, quest’anno Veneto Contemporanea vede la collaborazione della Fondazione Giorgio Cini di Venezia e della Hans Werner Henze Stiftung di Monaco, oltre a Radio 3 RAI che trasmetterà tutti gli appuntamenti del Festival.

La rassegna si avvale del patrocinio del Comune di Padova, del sostegno del Ministero della Cultura e della Fondazione Cariparo.

Come per lo scorso anno, il Festival sarà scandito in cinque appuntamenti tra musica e divulgazione con alcuni tra i più apprezzati solisti internazionali. All’interno degli appuntamenti sono previsti un omaggio al compositore milanese Giacomo Manzoni in occasione dei suoi novant’anni, uno speciale ritratto musicale dedicato a Hans Werner Henze nel decimo anniversario della morte, e il concerto monografico dedicato a Fabio Nieder con prime esecuzioni assolute e nazionali.

Teatro Verdi | via dei Livello, 32 | Padova

Marco Angius Direttore

Livia Rado Soprano

Ensemble Vocale Continuum

Coro Polifonico Castelbarco

Luigi Azzolini Maestro dei Cori

Alvise Vidolin Regia del suono

Giacomo Manzoni

Dieci versi di Emily Dickinson

Parole da Beckett

Con il sostegno di Fondazione Cariparo

Biglietti

Posto unico 15 euro in vendita online al sito www.opvorchestra.it e il giorno del concerto a partire dalle ore 20 al botteghino di ciascuna sede.

Prenotazioni telefoniche al numero 049 656848

Informazioni

Orchestra di Padova e del Veneto

via Marsilio da Padova, 19

tel +39 049 656848 / 656626

fax +39 049 657130 | iinfo@opvorchestra.it

L'accesso all'Auditorium sarà gestito con rigoroso rispetto di tutte le regole previste dalle normative anti Covid-19.

Maggiori informazioni qui: dgc.gov.it