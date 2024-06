Solisti Veneti con “Veneto Festival”: cinquecento anni di teatro e di musica alla Loggia e Odeo Cornaro

Sostenitore 25 euro | Interi 15 euro | Ridotti 10 euro (over 65; under 18) | Bambini 5 (under 12) | Studenti 3 euro (Conservatorio e Università).

Nell’edizione del Veneto Festival 2024, che celebra il sessantacinquesimo anniversario de I Solisti Veneti, la musica ed i luoghi si intrecciano offrendo un quadro che racconta la storica Orchestra nel suo percorso fino ad oggi.

I Solisti Veneti

diretti da

Giuliano Carella

Venerdì 14 giugno 2024 | ore 21

Loggia e Odeo Cornaro

via Cesarotti 37 | Padova

CINQUECENTO ANNI DI TEATRO E DI MUSICA

nel 500mo anniversario della Loggia Cornaro

I Solisti Veneti diretti da Giuliano Carella

con la partecipazione di Daniele Orlando, violino

Programma

MOZART

Divertimento in si bemolle maggiore KV 137 per archi

CAPOGROSSO

“Residenza Oblio”

(dedicato a Daniele Orlando)

per violino e archi

RESPIGHI

“Antiche danze ed arie per liuto”

Terza Suite per archi

MENDELSSOHN

Concerto in re minore MWV O3

per violino e archi

Biglietti

Sostenitore 25 euro | Interi 15 euro | Ridotti 10 euro (over 65; under 18) | Bambini 5 (under 12) | Studenti 3 euro (Conservatorio e Università).

Biglietti acquistabili dal sito www.solistiveneti.it e presso gli uffici di Piazzale Pontecorvo 4/A, tel. 049 666128 e in prevendita da GABBIA DISCHI via Dante 8, tel. 049 8751166.

Informazioni

I Solisti Veneti

piazzale Pontecorvo, 4/a - Padova

tel. 049 666128 | info@solistiveneti.it

www.solistiveneti.it

Info web

https://solistiveneti.it/eventi/cinquecento-anni-di-teatro-e-di-musica/

