Stand up Balasso in piazza Primo Maggio a Montegrotto Terme

Lunedì 7 agosto alle 21.15 secondo appuntamento a ingresso libero con «Veneto Ridens», in piazza Primo Maggio a Montegrotto Terme. Il comico Gigi Mardegan porterà in scena «Stand up Balasso», una valanga verbale lanciata al pubblico come un vero e proprio tsunami di comicità assoluta.

«Raramente mi è capitato di ridere tanto nell’assistere ad uno spettacolo teatrale: è successo quando ho visto qualche tempo fa lo STAND UP di Balasso. L’indiscussa bravura del comico si è in questo caso perfettamente congiunta con un testo che solo apparentemente sembra finalizzato a creare la comicità.

Natalino mi ha ricordato immediatamente due grandi del teatro, per certi versi opposti ma anche complementari: Ruzante e Dario Fo. L’ispirazione storica, la fantasia, il sarcasmo, l’ironia e anche l’autoironia, lo sberleffo, il paradosso, il riferimento costante all’attualità… tutti elementi che abbondano nei testi e nelle opere di questi colossi della scena.

Avendo avuto la fortuna di poter mettere in scena – per gentile concessione esclusiva di Natalino – lo stesso spettacolo mi sono posto un ineludibile interrogativo: quanto la mia interpretazione potrà risentire dell’originale? Risposta: tanto! Inevitabilmente.

Ma anche per un’altra ragione molto semplice: quello spirito satirico e quella cultura fanno parte delle mie caratteristiche istrioniche.

E allora… via con le storie tragicomiche dell’Iliade e dell’Odissea, di Circe e Polifemo, del Torbolo e di Padre Basso, dei somari Sumeri e della calata di Cristo e San Pietro in Polesine! Un’ antologia comica durante la quale si giocherà con i diversi registri linguistici e tutte le varianti della risata: da quella sottile dei doppi sensi e dei giochi di parole, a quella più amara e sarcastica per sottolineare le miserie e i difetti umani, fino a quella di pancia, per cui si ride fino alle lacrime. Una valanga verbale lanciata al pubblico come un vero e proprio tsunami di comicità assoluta». (Gigi Mardegan)

Un’antologia comica durante la quale si giocherà con i diversi registri linguistici e tutte le varianti della risata: da quella sottile dei doppi sensi e dei giochi di parole, a quella più amara e sarcastica per sottolineare le miserie e i difetti umani, fino a quella di pancia, per cui si ride fino alle lacrime.

La rassegna è organizzata dall’amministrazione comunale, delega all’identità veneta, ed è ad ingresso libero.

Foto articolo da comunicato stampa