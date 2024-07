“Veneto segreto”, tutti gli eventi del weekend

Di seguito tutti gli eventi del weekend targati “Veneto segreto”.

SECRET TOUR®: VILLA BARBARO MASER AL TRAMONTO CON APERTURE STRAORDINARIE

Villa di Maser vi aspetta per un nuovo coinvolgente e suggestivo percorso. Ripercorrendo la storia della Villa e dei suoi protagonisti scopriremo luoghi segreti normalmente non aperti al pubblico.

L'excursus storico tra 500 e 900 permetterà di immergerci nell'assetto originale del Palladio, negli interventi ottocenteschi e nel progetto di riorganizzazione dei giardini affidato negli anni 30 del 900 all'architetto e designer Tomaso Buzzi da Marina Volpi, proprietaria dell'epoca.

SECRET TOUR®: IL GIARDINO DI VALSANZIBIO AL FESTIVAL DEL SERPRINO

Uno dei giardini più belli d’Italia come non è mai stato raccontato, con apertura straordinaria di alcuni suoi angoli segreti e lo spettacolo della luce del tramonto nella notte del Serprino festival! Nel 1631 la nobile famiglia Barbarigo si rifugiò in questo luogo per fuggire al contagio della peste nera che imperversava a Venezia ed in tutta Europa.

IL MAGICO BORGO DI FOLLINA E LA SUA ABBAZIA CISTERCENSE

Follina è un piccolo paesino situato in una verde vallata ai piedi delle Prealpi Trevigiane, ricco di vigneti, boschi e sorgenti d’acqua. Un territorio ricco di storia dove ammirare palazzi, antiche pievi, sentieri naturalistici ed esempi di archeologia industriale. Fu qui che nel IX secolo giunse un gruppo di monaci benedettini a fondare il primo nucleo di questo meraviglioso complesso che passò poi in mano ai Cistercensi.

LAGUNA EXPERIENCE: ISOLA DI SAN FRANCESCO E GLI ORTI DI SANT'ERASMO

L’isola di San Francesco del Deserto a Venezia è una delle più belle Isole della laguna, una vera oasi di verde e di pace. Situata tra l’isola di Burano e l’isola di Sant’Erasmo, l’isola ospita un convento di frati francescani (Frati Minori) fondato nel 1230. È circondata da barene ed è avvolta lungo il suo perimetro da cipressi e pini marittimi.

VILLA ZILERI, TIEPOLO E LA GROTTA DELLE CONCHIGLIE: VISITA SERALE

Entrando a villa Zileri si ha la sensazione di iniziare un viaggio ricco di fascino, storia e cultura lungo ben seicento anni. Nel 1436 il conte Antonio Nicolò dei Loschi, una delle più importanti famiglie della nobiltà vicentina, acquisì una tenuta di 800 campi nella campagna di Biron, in posizione strategica alle porte della città.

FALCADE E LA "VALLE COI SANTI ALLE FINESTRE"

Un percorso alla scoperta della parte più antica di Falcade per ammirare "la Valle coi santi alle finestre", dove gli edifici storici sono arricchiti da affreschi che ricordano la storia di questo territorio percorso dai pellegrini e viandanti che da Venezia andavano verso la Germania.

VILLA DI ROVERO MAJER ALLE LUCI DELLA SERA: UN VIAGGIO NELLA BELLEZZA

Villa Di Rovero, ora Majer, è stata costruita nel corso del Cinquecento ed è arricchita di preziosi affreschi della scuola del Veronese, quasi tutti godibili, solo quelli esterni sono stati vinti dal tempo. La nobile famiglia trevigiana dei Di Rovero che costruì la Villa, ne rimase proprietaria fino al diciannovesimo secolo.

PADOVA SOTTO LE STELLE: LA CITTÀ DEI 4 "SENZA"

Come dice il proverbio “Venezia è bella ma Padova è sua sorella” Padova infatti è una città ricca di bellezze e di storia, fondata secondo la leggenda dal mitico eroe troiano Antenore.

Una città vitale e pulsante che ha saputo aprirsi e richiamare grandi artisti come Giotto, donatello, Tiziano e diventare con la sua Università uno dei punti di riferimento più prestigiosi della scienza e della ricerca.

ESPERIENZA IN KAYAK LUNGO L'ISOLA DI FALCONERA NELLA LAGUNA VENETA

Falconera Tour è il tour diurno per eccellenza: Kayak & giro per l’isola di Falconera scoprendo le tradizioni e la storia dell’isola.

Si tratta di un percorso mozzafiato fra i canali della magica Valle Falconera.

