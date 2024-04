“Veneto segreto”, tutti gli eventi del weekend

Di seguito tutti gli eventi del weekend targati “Veneto segreto”.

Sabato 13 aprile

Visita esclusiva alla tessitura Bevilaqua a Venezia

Quando Venezia era ancora un importante centro produttivo e commerciale, c’erano ben 6000 telai che tessevano il velluto; oggi, quelli della Tessitura Bevilacqua, sono rimasti gli ultimi telai settecenteschi funzionanti in città. Una preziosa, viva testimonianza di un’arte quasi perduta: quella del velluto tessuto a mano.

Sabato 13 aprile

Sabato 13 aprile

Visita guidata di Villa Scalabrin e i tulipani di Evelina

Villa Pisani Bolognesi Scalabrin venne fatta erigere nella prima metà del Cinquecento dal Cardinale Francesco Pisani, patrizio veneziano Vescovo di Padova. Una scoperta di un luogo magico nel periodo più bello dell’anno: la primavera. 25.000 bulbi di tulipano vengono piantati ogni anno.

Sabato 13 aprile

Sabato 13 aprile

La Padova delle origini: un viaggio nella storia, da Prato della Valle a Santa Giustina

Dallo splendido Prato della Valle, con le sue storie incredibili, ci immergeremo nei racconti di questa incredibile ed antica città. Fin dall'antichità questo spazio aperto ebbe funzioni economiche e ricreative. In epoca romana fu sede di un vasto teatro, lo Zairo, delle cui fondamenta sono state rinvenute le tracce nel canale che circonda l'Isola Memmia, e di un circo per le corse dei cavalli.

Sabato 13 aprile

Sabato 13 aprile

Concerto d'arpa a lume di candela a Padova

Vivi il fascino della musica più bella in una cornice ricca di storia e bellezza: presso la SCUOLA della CARITA' nel cuore di PADOVA. In questo luogo la magia della musica si accende: i musicisti suoneranno illuminati da centinaia di candele per creare un’esperienza di un concerto dal vivo multi sensoriale. Le più belle arie, canzoni e brani musicali del repertorio classico e leggero più famoso: non mancheranno di certo le magiche colonne sonore create dai più grandi musicisti di sempre!

Sabato 13 aprile

Sabato 13 aprile

Secret tour: Villa Sagramoso Perez Pompei

Il complesso di edifici e terreni ad oggi presente, forma il centro del feudo della famiglia Pompei. Costituito nel 1509 dal Doge Gerolamo Priuli a favore di Gerolamo Pompei, rappresentava un riconoscimento dei meriti militari di quest’ultimo.

In forza di quanto appena citato, Gerolamo ed i suoi discendenti, maschi e femmine, venivano nominati conti di Illasi.

Sabato 13 aprile

Domenica 14 aprile

Evento Soci: Visita guidata a Villa da Porto Barbaran

La villa fu edificata da un ignoto architetto, ma con qualche attendibilità il progetto di sopraelevazione e ampliamento, che le conferì l'attuale aspetto, è attribuibile a Francesco Muttoni. Recenti lavori di restauro hanno bloccato il degrado del corpo centrale. Saremo accompagnati dalla Pro Loco di Montorso.

Domenica 14 aprile

Domenica 14 aprile

Verona sotterranea: viaggio nella città segreta

Un’insolita Verona, quella che si nasconde sotto i nostri piedi.

L’itinerario comprende la visita di due suggestive aree archeologiche sotterranee che ci porteranno alla scoperta della Verona romana meno nota. Si partirà Si dall’area archeologica di Via San Cosimo, in via San Cosimo 3, che si trova all’interno dell’Istituto religioso Figlie di Gesù. Questo sito permette di apprezzare molto chiaramente l’evoluzione del sistema difensivo di Verona dall’epoca della fondazione della città romana fino al VI secolo d.C.

Domenica 14 aprile

Domenica 14 aprile

La Padova ebraica e la sua Sinagoga

La Sinagoga Italiana fondata nel 1548, è ancora oggi il luogo della preghiera per i membri della Comunità di Padova. La sala è caratterizzata da un’elegante e raffinato decoro a specchiature in marmorino e in delicati stucchi risalenti al periodo neoclassico.

L’Aron -ha Kodesh- l’armadio sacro- in splendidi e ricchi marmi policromi è posizionato sulla parete Est dell’aula, è rivolto verso Gerusalemme, guarda la Bimah – il leggio – che si narra sia stata ricavata dal riutilizzo del legno di un albero centenario divelto in una tempesta, proveniente dall’Orto Botanico della città.

Domenica 14 aprile

Domenica 14 aprile

Secret tour: Apertura straordinaria a Palazzo Gobatti e visita alla Pinacoteca di Palazzo Roverella

Residenza ottocentesca di Antonio Gobatti - uno tra i più facoltosi possidenti del Polesine e massimo finanziatore del teatro di Rovigo nel 1858 - possiede un ampio salone d’onore decorato dal pittore veneziano Giovanni Biasin. Con tinte eleganti e soffuse, l’artista realizza alle quattro pareti del salone le allegorie delle quattro stagioni, mentre sul soffitto trionfa l’apollineo carro del sole.

Domenica 14 aprile

Domenica 14 aprile

Laguna experience: Isola di S. Francesco e l'orto di S. Erasmo

L’isola di San Francesco del Deserto a Venezia è una delle più belle Isole della laguna, una vera oasi di verde e di pace. Situata tra l’isola di Burano e l’isola di Sant’Erasmo, l’isola ospita un convento di frati francescani (Frati Minori) fondato nel 1230. È circondata da barene ed è avvolta lungo il suo perimetro da cipressi e pini marittimi. Noi raggiungeremo l’isola navigando in un vero bragozzo, tipica imbarcazione lagunare

Domenica 14 aprile

