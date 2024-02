“Veneto segreto”, tutti gli eventi del weekend

Di seguito tutti gli eventi del weekend targati “Veneto segreto”.

Dettagli

Secret tour: meraviglie al Castello di Thiene

Considerato il più cospicuo edificio gotico del XV sec. e straordinario esempio di villa veneta pre-palladiana, apre le porte del suo antico cucinone e dei sotterranei esclusivamente ai partecipanti di Veneto Segreto!

L'arte della stampa: visita guidata alla tipoteca di Cornuda

Il Museo accoglie i visitatori in uno spazio di 3.000 metri quadrati. Questo luogo racconta la nascita e l’evoluzione di un mestiere d’arte – la stampa a caratteri mobili – che per 500 anni ha “rivoluzionato” la comunicazione e la cultura dell’uomo.

La Rocca pisana, capolavoro di Vincenzo Scamozzi

La Rocca Pisana, si erge su una collina che domina la pianura vicentina. Grazie alla sua posizione elevata e alla perfetta integrazione con la natura circostante, la visita alla rocca offre un'esperienza unica in cui il visitatore si sente immerso nell'edificio e al contempo in armonia con la natura.

Escursione al Monte Alto e visita al Museo del Termalismo

Andremo all"esplorazione dei sentieri del Monte Alto,in quel di Montegrotto Terme, dove è presente un camino vulcanico di esplosione formato da breccia trachitica. A dare prestigio a questo luogo, la presenza di Villa Draghi, un bosco dalle varie essenze, una cava ben celata e una sorgente nelle pertinenze della Villa.

Concerto d'arpa a lume di candela a S. Giovanni Lupatoto (VR)

Vivi il fascino della musica più bella in una cornice ricca di storia e bellezza: la ex Chiesa POZZO a S.Giovanni Lupatoto (VR). In questo luogo la magia della musica si accende: i musicisti suoneranno illuminati da centinaia di candele per creare un’esperienza di un concerto dal vivo multi sensoriale.

Villa Emo Capodilista

E’ uno dei luoghi più chic ed eleganti di tutto il Veneto, si erge sull’altura della Montecchia, nel Parco Regionale dei Colli Euganei. Fu progettata come ritrovo di caccia dall’architetto e pittore Dario Varotari, allievo del Veronese, nel 1568.

Escursione al Monte Alto e visita al Museo del Termalismo

Il Castello di Bevilacqua fu costruito nel 1336 da Guglielmo Bevilacqua. Fu concepito come fortezza per difendersi dai Carraresi e dagli Estensi.

Villa Valmarana e Villa Widmann sulla Riviera del Brenta

La Barchessa Valmarana è parte di Villa Valmarana, un complesso del XVII secolo con un edificio principale e due barchesse. Originariamente, era un granaio e deposito per le barche usate sul Naviglio del Brenta. Villa Widmann, con la sua barchessa e oratorio, fu costruita alla fine del XVIII secolo dagli Sceriman, una famiglia persiana attiva nel commercio.

Escursione lungo il Sile e il cimitero dei burci

Visita ad un luogo speciale ed unico, dove natura, storia e tradizioni si mescolano.

I relitti dei burci, storiche imbarcazioni che furono grandi protagoniste dei commerci lungo il Sile ci meraviglieranno grazie alla stupenda cornice naturale che li circonda, creando un ambiente dove la bellezza dell’archeologia e della natura si intrecciano stupendo il visitatore.

Concerto d'arpa

a lume di candela a Marostica (VI)

Vivi il fascino della musica più bella in una cornice ricca di storia e bellezza: la chiesa di S.Marco a MAROSTICA (Vi). In questo luogo la magia della musica si accende: i musicisti suoneranno illuminati da centinaia di candele per creare un’esperienza di un concerto dal vivo multi sensoriale.

