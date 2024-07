“Veneto segreto”, tutti gli eventi del weekend

Prezzo non disponibile

Di seguito tutti gli eventi del weekend targati “Veneto segreto”.

Sabato 20 luglio

VERONA SOTTERRANEA AL LUME DI CANDELA: VIAGGIO NELLA CITTÀ SEGRETA

Un'insolita Verona, quella che si nasconde sotto i nostri piedi. L'itinerario comprende la visita della Verona archeologica in superficie e di un'area sotterranea che ci porteranno alla scoperta della città meno nota. Partiremo dall'Arco dei Gavi e arriveremo a Porta Borsari, attraversando il corso, che nell'antichità rappresentava l'antico decumano.

VILLA FRACANZAN PIOVENE: VISITA GUIDATA SOTTO LE STELLE

Nel 1316 la famiglia Fracanzan acquistò in Orgiano terreni e fabbricati, nucleo originale dell’attuale complesso.Nei secoli successivi i Fracanzan parteciparono alla vita politica della zona e contribuirono alle bonifiche dei terreni circostanti secondo i grandi progetti della Repubblica Veneta.

SECRET TOUR®: LA ROTONDA DI PALLADIO ALLA LUCE DEL TRAMONTO

Questo capolavoro è l’esito felice dell’incontro tra il genio di Andrea Palladio, architetto all’apice della carriera, e il nobile vicentino Paolo Almerico (1514-1589), uomo colto, ambizioso e altero. Questi era un ecclesiastico che, dopo l’incarico a Roma come referendario apostolico dei papi Pio IV e Pio V, si ritirò a vita privata nella sua città natale: nel 1565 affidò a Palladio il progetto per la sua nuova dimora sopra un colle alle porte di Vicenza, un rifugio bucolico dove trascorrere gli ultimi anni della propria vita lontano dall’ostilità dell’aristocrazia cittadina, ma allo stesso tempo un luogo di rappresentanza in posizione ben visibile.

LA STORIA DEI CARRARESI CON VISITA A PALAZZO PAPAFAVA

La storia dei Carraresi si snoda lungo le vie del centro: la prima parte del tour sarà, infatti, un excursus della famiglia più importante di Padova con una breve camminata che ci porterà davanti alla Reggia dei Carraresi fino a Piazza dei Signori. Giungeremo poi a PALAZZO PAPAFAVA dei Carraresi, dimora storica e unica, che apre le sue porte per mostrarsi a tutti noi nella sua bellezza. Il palazzo, in via Marsala, è sintesi ideale tra l'antica Signoria, l'arte rinascimentale e la storia contemporanea. Costruito nel 1765 dalla famiglia Trento e divenuto poi di proprietà della famiglia Papafava contiene, nei ricchi saloni aperti alla visita, importanti testimonianze artistiche.

Domenica 21 luglio

VISITA GUIDATA A CIBIANA, IL PAESE DEI MURALES NEL CUORE DELLE DOLOMITI

Cibiana è un piccolo comune dell’Alto Cadore, collocato nei pressi di Forcella Cibiana, il passo che divide le aree geografiche del Cadore e dello Zoldano. Non un semplice paese di montagna, ma un museo all’aperto costituito da più di 50 murales dipinti nelle facciate delle vecchie case del suggestivo borgo, oggi conosciuto come “il paese che dipinge la sua storia”. Ogni opera, creata sulle mura delle antiche case, ha lo scopo di raccontare la storia del posto e in particolare la vicenda della casa in cui è stata dipinta.

VISITA ALL'OSSERVATORIO MARSEC SUI MONTI LESSINI

Il MarSEC è il nuovissimo complesso di studio, ricerca e divulgazione astronomica situato in provincia di Vicenza, a Marana, una frazione del comune di Crespadoro. Il complesso, gestito degli astrofili del MarSEC (già associazione “Cieli Perduti”) oltre alle due cupole destinate una alla ricerca e l’altra alla divulgazione scientifica ospita un insieme di scenari che spaziano dalla Geologia all’Astronomia passando per l’Astronautica.

SECRET TOUR® SERALE: CASTELBRANDO, TRA LE COLLINE DEL PROSECCO

All’interno del panorama della Valsana, ai piedi delle Prealpi Trevigiane e nel cuore pulsante delle Colline del Prosecco, svetta maestosa la mole di Castelbrando. Per la sua posizione strategica tra due valichi di montagna, nasce appositamente per motivi militari, ma nel corso dei secoli si sviluppa fino a diventare un’elegante dimora signorile, abitata per cinquecento lunghi anni dai conti Brandolini.

VILLA FOSCARINI ROSSI ED IL MUSEO DELLA CALZATURA

Villa Foscarini-Rossi è una villa veneta secentesca che si trova a Stra, lungo la Riviera del Brenta, non lontano da Venezia e Padova. Per la costruzione della Villa, che doveva rappresentare al meglio l’importanza del casato, la nobile famiglia veneziana Foscarini incaricò l'illustre architetto Vincenzo Scamozzi e affidò affreschi e decorazioni ad artisti quali Pietro Liberi e Domenico de' Bruni.

GIOTTO SOTTO LE STELLE: VISITA GUIDATA ALLA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI

La Cappella degli Scrovegni, conosciuta da tutti con il cognome del suo committente Enrico, è intitolata a Santa Maria della Carità e nota in tutto il mondo per lo straordinario ciclo pittorico realizzato da Giotto. L'opera costituisce il massimo capolavoro ad affresco dell'artista e testimonia la profonda rivoluzione che il pittore toscano portò nell'arte occidentale.

