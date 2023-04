“Veneto segreto”, tutti gli eventi del weekend.

Venerdì 21 aprile e 22 aprile

Cerea, Verona

Concerto a lume di candela. L’arte della musica Klezmer a Villa Dionisi. In un’atmosfera davvero unica, saremo catturati dai canti e dalle danze tradizionali dall’Europa dell’est ispirate alla tradizione yiddish.

Sabato 22 aprile

Carbonera, Treviso

Il primo insediamento di Villa Tiepolo Passi risale agli inizi del ‘500, quando la potente famiglia dei Tiepolo occupa il Casteo di Carbonera. Oggi la Villa è sede di un’azienda agricola, meta di turismo culturale ed eventi esclusivi.

Sabato 22 aprile

Montecchio Maggiore, Vicenza

I segreti di Villa Cordellina. La nostra guida autorizzata ci condurrà all’interno della villa dove visiteremo il Salone del Tiepolo e i suoi maestosi affreschi.

Domenica 23 aprile

Verona sotterranea

Un’insolita Verona, quella che si nasconde sotto i nostri piedi.

L’itinerario comprende la visita di due suggestive aree archeologiche sotterranee.

Domenica 23 aprile

Verona

Palazzo Verità-Poeta è una dimora patrizia che lega il suo nome alla nobile famiglia Verità-Poeta. Le vicende già da sempre residenti a Verona si intrecciano nei secoli con quella della città sino al punto da perdersi nelle sue origini.

Domenica 23 aprile

Thiene, Vicenza

Il castello di Thiene il più cospicuo edificio gotico del XV sec. ad uso di dimora civile; straordinario esempio di villa veneta pre-palladiana, unico esemplare del suo genere.

Domenica 23 aprile

Cerea, Verona

Lunedì 24 aprile

Mira, Venezia

Concerto d'arpa a lume di candela. Vivi il fascino della musica più bella in una cornice ricca di storia e bellezza in un posto davvero magico: l’auditorium di Villa Widmann.

Lunedì 24 aprile

Isola di Mazzorbo, Venezia

Alla scoperta dei vitigni di Venissa. Cammineremo attraverso un vigneto che da secoli sfida il sale e l’acqua alta dando vita ad un vino con caratteristiche uniche al mondo.

Lunedì 24 aprile

Passeggiata per Treviso

In questo tour andremo alla scoperta dei luoghi più suggestivi e amati del centro storico di Treviso, ricostruendo la storia della città dal Medioevo all’età moderna.

Lunedì 24 aprile

PER I SOCI

Evento gratuito per i soci. Visita ai paramenti sacri, in cui sarà possibile ammirare la pianeta in velluto “soprarizzo” con ricami del Quattrocento: esemplare rarissimo rispetto al grado di conservazione.

Lunedì 24 aprile

Belluno

Regina delle Dolomiti. Conosceremo il capoluogo con la sua storia di città fortificata, toccando le principali piazze. Piazza Duomo, centro del potere cittadino oggi come ieri, su cui si affacciano la Cattedrale.

Martedì 25 aprile

Mira, Venezia

Concerto a lume di candela. Vivi il fascino della musica più bella in una cornice ricca di storia e bellezza: Villa Dionisi. Musiche di Morricone, Piazzolla, Paganini e Giuliani.

Martedì 25 aprile

Susegana, Treviso

Il Castello San Salvatore, situato in posizione strategica a controllo dei guadi, tra la rocca dedicata alla corte e il borgo abitato da contadini e artigiani, uno dei complessi fortificati più estesi d’Europa.

Martedì 25 aprile

Vescovana, Padova

Il giardino incantato di Villa Pisani Bolognesi Scalabrin. Con l’occasione potremo ammirare le migliaia di tulipani piantati con grande amore nel giardino di Evelina!

Martedì 25 aprile

Baone, Padova

Alla ricerca di erbe spontanee. L’escursione sarà incentrata sulla ricerca ed il riconoscimento delle piante commestibili della zona UNICA e MERAVIGLIOSA dei Colli Euganei.

