“Veneto segreto”, tutti gli eventi del weekend

Di seguito tutti gli eventi del weekend targati “Veneto segreto”.

Venerdì 26 luglio

SECRET TOUR®: VILLA BARBARO MASER AL TRAMONTO CON APERTURE STRAORDINARIE

Villa di Maser vi aspetta per un nuovo coinvolgente e suggestivo percorso. Ripercorrendo la storia della Villa e dei suoi protagonisti scopriremo luoghi segreti normalmente non aperti al pubblico.

L'excursus storico tra 500 e 900 permetterà di immergerci nell'assetto originale del Palladio, negli interventi ottocenteschi e nel progetto di riorganizzazione dei giardini affidato negli anni 30 del 900 all'architetto e designer Tomaso Buzzi da Marina Volpi, proprietaria dell'epoca.

Venerdì 26 luglio

Prendi parte all'esperienza

Sabato 27 luglio

SECRET TOUR: VILLA TIEPOLO PASSI SOTTO LE STELLE

Venite a scoprire Villa Tiepolo Passi, un autentico tesoro nel cuore del Veneto. Questa villa, che risale al XVII secolo, ha una storia di grande fascino e una sorprendente importanza strategica nel territorio della Marca trevigiana. Unitevi a noi per esplorare lo straordinario tesoro storico di Villa Tiepolo Passi. Iscrivetevi ora per una visita che vi regalerà nuove conoscenze e magnifiche suggestioni, un “viaggio” unico accompagnato da un racconto affascinante.

Sabato 27 luglio

Prendi parte all'esperienza

Sabato 27 luglio

BORGHETTO SUL MINCIO: MERAVIGLIOSO TOUR SERALE

Sorto in un punto di guado del fiume Mincio, il piccolo villaggio deve il suo fascino all’armonico rapporto tra storia e natura. L’atmosfera medioevale è sottolineata dalla monumentale presenza del Ponte Visconteo trecentesco, dal campanile della chiesa di San Marco e dalle ruote degli antichi mulini. È una delle mete più visitate tra quelle del Club dei Borghi più Belli d’Italia. Sul ponte dal 1993 si tiene ogni anno in giugno la Festa del Nodo d’Amore dedicata a una specialità del posto, i Tortellini di Valeggio. Un borgo da visitare insieme, alla scoperta delle bellezze del nostro territorio, a due passi da casa.

Sabato 27 luglio

Prendi parte all'esperienza

Sabato 27 luglio

UN TUFFO NEL PASSATO: VISITA GUIDATA AL FORTE MONTE TESORO

Forte Monte Tesoro si trova a nord di Verona, al confine tra Valpolicella e Lessinia e fa parte di un complesso di fortificazioni costruite tra il 1905 e il 1911 in difesa della città scaligera.

Acquisito dal Comune di Sant'Anna d'Alfaedo per essere ristrutturato e reso visitabile da qualche anno, è ancora luogo poco conosciuto ma notevolmente apprezzato dai suoi visitatori per il grande valore storico, architettonico e paesaggistico.

Sabato 27 luglio

Prendi parte all'esperienza

Sabato 27 luglio

IL MAGICO CASTELLO DI ZUMELLE IN VALBELLUNA

Il Castello di Zumelle si erge sulla cima di un colle a strapiombo sul corso del torrente Terche. Il primo nucleo di un castello fortificato, a Zumelle, risale probabilmente al I secolo d.C., quando i Romani stavano consolidando la loro influenza sulla Valbelluna. La costruzione presumibilmente si innalzava dove oggi si trova il nucleo principale del castello, in una posizione strategica per monitorare il transito sulla via Claudia Augusta Altinate (o su una sua variante).

Sabato 27 luglio

Prendi parte all'esperienza

Domenica 28 luglio

IL CASTELLO DI VALBONA IN UN'ATMOSFERA MEDIEVALE

Vieni a scoprire la storia millenaria del castello di Valbona! Situato ai piedi del Monte di Lozzo, nelle propaggini degli Euganei, questo antico castello custodisce tesori storici mozzafiato. Durante la visita guidata, esplorerai stanze suggestive come la vecchia dogana, la sala delle armi e la sala dei cavalieri, dove potrai ammirare antiche armi e indossare copie di lance, picche, scudi, elmi e corazze.

Domenica 28 luglio

Prendi parte all'esperienza

Domenica 28 luglio

NAVIGANDO TRA LE VALLI DA PESCA FINO AL CASONE DI VALLE ZAPPA

La partenza avviene sul Canale del Cornio, antico ramo del fiume Brenta, lungo il quale è possibile osservare numerose specie di uccelli, che sulle acque basse delle sue anse trovano cibo e riparo. Si prosegue poi verso il noto, caratteristico e splendido Casone di Valle Zappa, in tipico stile olandese, dove effettueremo una breve sosta per la visita esterna.

Domenica 28 luglio

Prendi parte all'esperienza

Domenica 28 luglio

PADOVA GHOST TOUR: A CACCIA DI FANTASMI, DELITTI E MISTERI

Una passeggiata a tinte fosche per le vie del centro storico di Padova in bilico fra il reale e il

sogno, raccontando i luoghi della città dal punto di vista dell’ombra.

In compagnia della nostra guida autorizzata scoprirai dove si nascondono antiche leggende, ascolterai le storie di omicidi efferati che sconvolsero la città e andremo a caccia di FANTASMI che popolano antichi palazzi.

Domenica 28 luglio

Prendi parte all'esperienza

Domenica 28 luglio

IL BUSO DELLA RANA: DENTRO UNA DELLE GROTTE PIÙ ESTESE D'ITALIA!

Il Buso della Rana è una grande cavità naturale di quasi 40 chilometri di sviluppo totale, situata a Monte di Malo (VI). La grotta si è formata nel corso di alcuni milioni di anni grazie all’opera dell’azione lenta ma inarrestabile dell’acqua e rappresenta uno dei più importanti sistemi carsici d’Italia, oltre che essere un Sito di Importanza Comunitaria della Rete Natura 2000.

Domenica 28 luglio

Prendi parte all'esperienza

Domenica 28 luglio

VISITA GUIDATA AL MEMORIALE BRION

Il complesso funebre monumentale 'Brion', a San Vito di Altivole fu commissionato all'architetto-designer Carlo Scarpa da Onorina Brion Tomasin in memoria dell'amato coniuge Giuseppe Brion, prematuramente scomparso.

L'industriale era nato nel piccolo paese trevigiano ed è notissimo per il marchio Brionvega, faro del design Made in Italy per l'industria degli apparecchi radiofonici e televisivi degli anni '60 e '70.

Domenica 28 luglio

Prendi parte all'esperienza

Info web

https://venetosegreto.com/

https://www.facebook.com/Venetosegreto

Foto articolo da archivio