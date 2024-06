“Veneto segreto”, tutti gli eventi del weekend

Di seguito tutti gli eventi del weekend targati “Veneto segreto”.

Sabato 29 giugno

ESCURSIONE NEL MAGICO GIARDINO DI ASTEGO, CON LABIRINTO!

Fra i terrazzamenti del Giardino Vegetazionale Astego APERTO SOLO PER VOI, faremo un viaggio nel tempo e nello spazio, alla scoperta di forme di vita, ecosistemi, curiosità e segreti della natura. Perderemo la retta via nello splendido labirinto di faggi e carpini e, con una breve escursione, andremo alla ricerca delle effimere acque del torrente Lastego, attraversando guadi e grotte nascoste.

Sabato 29 giugno

Sabato 29 giugno

LA PADOVA DELLE ORIGINI: UN VIAGGIO NELLA STORIA, DA PRATO DELLA VALLE A SANTA GIUSTINA

Dallo splendido Prato della Valle, con le sue storie incredibili, ci immergeremo nei racconti di questa incredibile ed antica città. Fin dall'antichità questo spazio aperto ebbe funzioni economiche e ricreative. In epoca romana fu sede di un vasto teatro, lo Zairo, delle cui fondamenta sono state rinvenute le tracce nel canale che circonda l'Isola Memmia, e di un circo per le corse dei cavalli.

Sabato 29 giugno

Sabato 29 giugno

VISITA GUIDATA A LENDINARA E A PALAZZO MALMIGNATI

Alla scoperta di un luogo che saprà stupirvi. Da Via Pilastrello raggiungeremo la riviera Adigetto, passando per la Piazza dove si possono vedere i resti del castello medievale. Si narra che tale castello fu distrutto da Ezzelino da Romano nel 1246. La Rocca, che a differenza del Castello era situata alla destra dell'Adigetto, ebbe una tale importanza strategica da essere anch'essa distrutta più tardi durante la guerra di Cambrai. Proseguiremo il tour ammirando il palazzo del Comune e continueremo questa bellissima passeggiata lungo la riviera fino a raggiungere Palazzo Malmignati.

Sabato 29 giugno

Sabato 29 giugno

SECRET TOUR®: LA ROTONDA DI PALLADIO ALLA LUCE DEL TRAMONTO

La Rotonda non ha bisogno di presentazioni: rappresenta la Villa veneta per antonomasia.

Questo capolavoro è l’esito felice dell’incontro tra il genio di Andrea Palladio, architetto all’apice della carriera, e il nobile vicentino Paolo Almerico (1514-1589), uomo colto, ambizioso e altero. A sorpresa ed in esclusiva per Veneto Segreto, la Villa aprirà per noi un angolo tutto segreto per i nostri partecipanti! Siete pronti a scoprirlo?

Sabato 29 giugno

Domenica 30 giugno

VILLA MIARI FULCIS, NELLA "CITTÀ SPLENDENTE" DI BELLUNO

La Villa Miari Fulcis, chiamata anche Villa di Modolo, è un antico plesso risalente al 700, anche se furono fatti interventi successivi sia alla Villa sia alle vecchie scuderie, durante i primi dell’800. E’ riconosciuta oggi come una delle 15 maggiori Ville della provincia di Belluno, ed è tra le cento nella catalogazione di Antonio Canova. La struttura della Villa è suddivisa in più piani.

Domenica 30 giugno

Domenica 30 giugno

BASSANO DEL GRAPPA SOTTO LE STELLE: TRA ANTICHI VICOLI E MERAVIGLIOSE PIAZZE

Bassano del Grappa è una città che racchiude in sé moltissime eccellenze del nostro territorio veneto: dalle stampe alle ceramiche fino alla grappa, come vere e proprie tradizioni che si tramandano di generazione in generazione.

Il motivo è dato dal fatto che da sempre ha rappresentato nel corso dei secoli un crocevia che incontra il Brenta, la Valsugana e la pianura veneta.

Domenica 30 giugno

Domenica 30 giugno

LAGUNA EXPERIENCE: LIBERTY AL LIDO DI VENEZIA

Visiteremo esternamente alcuni edifici liberty che contribuirono a trasformare il litorale nella località balneare più elegante e mondana d'Europa. Seguiremo l’itinerario proposto da Giovanni Sicher, architetto attivo durante la fase della prima urbanizzazione dell’isola a inizio Novecento, quella ancora tutta incentrata sulla destinazione turistica dell’isola.

Domenica 30 giugno

Domenica 30 giugno

VILLA FOSCARINI ROSSI ED IL MUSEO DELLA CALZATURA

Villa Foscarini-Rossi è una villa veneta secentesca che si trova a Stra, lungo la Riviera del Brenta, non lontano da Venezia e Padova. Per la costruzione della Villa, che doveva rappresentare al meglio l’importanza del casato, la nobile famiglia veneziana Foscarini incaricò l'illustre architetto Vincenzo Scamozzi e affidò affreschi e decorazioni ad artisti quali Pietro Liberi e Domenico de' Bruni.

Domenica 30 giugno

