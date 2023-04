“Veneto segreto”, tutti gli eventi del weekend.

Sabato 29 aprile

Padova

La storia dei Carraresi con visita a Palazzo Papafava. La prima parte del tour sarà un excursus della famiglia che ci porterà poi davanti alla Reggia dei Carraresi.

Sabato 29 aprile

Castelgomberto, Vicenza

Visita a Villa da Schio e l'arte nel parco settecentesco. Lo sai che il progetto della villa è attribuito all’Architetto Antonio Pizzocaro che seguì le orme palladiane?

Sabato 29 aprile

Galzignano, Padova

Uno dei giardini più belli d’Italia come non è mai stato raccontato, con apertura straordinaria di alcuni suoi angoli segreti. Il Giardino monumentale di Valsanzibio non è il semplice giardino di una villa veneta.

Domenica 30 aprile

Cazzano di Tramigna, Verona

Escursione nella Valle D'Illasi, tra vigneti e storie antiche. Al termine dell’escursione degustazione vino dell’Azienda ANTICA CORTE in Contrada Pressi di Costeggiola di Soave.

Domenica 30 aprile

Campagna Lupia, Venezia

Navigando tra le valli da pesca fino al Casone di Valle Zappa. A bordo, una guida illustrerà le peculiarità della laguna e delle valli da pesca.

Domenica 30 aprile

Asolo, Treviso

Asolo non finisce mai di stupire, c’è sempre un angolo che merita di essere scoperto e il Giardino di Villa Freya è uno di questi.

Tutta la poesia dell'ospitalità veneta

Il battello ebbro è il titolo di una poesia di Arthur Rimbaud. Ed è anche una chicca dell’ospitalità veneta. Si tratta infatti di un vero Casone, la tipica costruzione dei pescatori della zona, trasformato in un bar con una originale terrazza immersa nel verde.

Questo bar è in una posizione strategica per visitare l'oasi naturalistica della Brussa e la Vallevecchia, uno dei più interessanti litorali per quanto riguarda la conservazione ambientale e faunistica.

Ve lo consigliamo per vivere un'indimenticabile giornata nella laguna veneta

Domenica 30 aprile

Verona segreta

Il Bastione delle Maddalene. Verona patrimonio Unesco rappresenta un esempio di città fortificata ed il bastione delle Maddalene è un perfetto esempio di questa evoluzione!

Lunedì 1 maggio

Roveré Veronese, Verona

Escursione nella Grotta del Sogno. La grotta è percorribile grazie ad un lungo percorso di passerelle, circa 110 metri, facilmente accessibile e ben illuminato.

Lunedì 1 maggio

Marana di Crespadoro

Esploreremo lo spazio, raccontato dall’osservatorio astronomico, e avremo a disposizione il telescopio solare del partner del Marsec, “Orizzonti”, che ci consentirà di far osservare la Nostra Stella.

Lunedì 1 maggio

Quarto d’Altino Porte, Venezia

Un itinerario alla scoperta delle 2 roccaforti veneziane: il Forte di Sant’Andrea e la Torre Massimiliana. Le raggiungeremo partendo da Altino con 1h20 di navigazione a bordo del Bragozzo, imbarcazione tipica lagunare.

Lunedì 1 maggio

Verona

Visita guidata alla Palazzo Miniscalchi. Un'architettura civile in stile tardogotico, unico nel contesto urbano veronese.

Sabato 6 maggio

EVENTO GRATUITO

Evento esclusivo per i soci di Veneto Segreto. Alla sede storica della Rinomata Riseria Ferron: alla Pila Vecia.

