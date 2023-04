“Veneto segreto”, tutti gli eventi del weekend.

Mercoledì 3 maggio

EVENTO GRATUITO

Evento gratutito per i soci - Visita alla Ca’ Spineda di Treviso. Il rappresentante della famiglia mise mano al rinnovamento dell’edificio, dove venne ricavato l’ampio salone delle feste.

Sabato 6 maggio

Cison di Valmarino, Treviso

Ai piedi delle Prealpi Trevigiane e nel cuore pulsante delle Colline del Prosecco, svetta maestosa la mole di Castelbrando. Per noi verrà aperta una stanza segreta del Castello!

Sabato 6 maggio

Vicenza

La Rotonda non ha bisogno di presentazioni: rappresenta la Villa veneta per antonomasia. La Villa aprirà per noi un angolo tutto segreto per noi.

Sabato 6 maggio

Montagnana, Padova

Cittadina a sud di Padova che conserva un circuito Murario completo e pressoché unico nel panorama delle città murate del Veneto (e non solo)

Sabato 6 maggio

EVENTO GRATUITO

Evento esclusivo per i soci di Veneto Segreto. Alla sede storica della Rinomata Riseria Ferron: alla Pila Vecia.

Domenica 7 maggio

Bassano del Grappa, Vicenza

Villa Angarano Bianchi Michiel è una dimora Palladiana, inserita nell’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità dal 1996.

A Prato della Valle si nasconde un TESORO MOZZAFIATO: un TEATRO SOMMERSO

La realizzazione del Teatro Romano, lo Zairo, a Padova risale probabilmente al periodo del 60-70 d.C.: sembra infatti che vi abbia recitato il poeta latino Trasea Peto.

Il nome Zairo potrebbe derivare da "Satiro", di origine dialettale, o da "Theatrum", di origine latina.

Nel 1775 furono ritrovati i resti del teatro durante la sistemazione di Prato della Valle: per un periodo rimasero visibili, ma poi si perdettero dal XVI secolo.

La collocazione strategica dello Zairo è stata dettata dal fatto che dal Prato della Valle si diramavano due Piste per il transito verso Roma e verso il mare Adriatico.

Nel 2017/18 un gruppo di studenti universitari, specializzandi e dottorandi hanno svolto sul campo attività di ricerca scientifica. Sono state organizzate anche delle visite allo scavo guidate dagli archeologi coinvolti nelle operazioni di recupero.

Curiosità

Quando il teatro venne smantellato e utilizzato come cava di materiale da costruzione, alcuni pezzi servirono addirittura per costruire il ponte di Rialto a Venezia.

Domenica 7 maggio

Chioggia, Venezia

Passeggiata tra le calli e i canali di Chioggia, piccola “Venezia” dalla storia millenaria, in passato uno dei più importanti centri per la produzione del sale.

Domenica 7 maggio

Conegliano, Treviso

Villa Gera, capolavoro di Jappelli. Adagiata sulla collina del Castello, la villa domina la città, offrendo allo sguardo la bella facciata neoclassica a 8 colonne ioniche sormontate da un maestoso timpano.

Domenica 7 maggio

Battaglia Terme, Padova

Visita guidata a Villa Selvatico. Le fonti storiche ricordano essere stata frequentata sin dall’alto Medioevo per curare e alleviare dolori grazie al calore e alle proprietà delle acque termali che qui sgorgano spontaneamente

Lunedì 8 maggio

EVENTO GRATUITO

È certo che il veneto è un sistema linguistico separato dagli altri sistemi linguistici convicini, come il friulano o il ladino, così come è altrettanto certo che il veneto è una lingua assolutamente differente dall’italiano.

