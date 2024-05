“Veneto segreto”, tutti gli eventi del weekend

Prezzo non disponibile

Di seguito tutti gli eventi del weekend targati “Veneto segreto”.

Venerdì 31 maggio

Laguna experience: Isola di S. Francesco e l'orto di S. Erasmo

L’isola di San Francesco del Deserto a Venezia è una delle più belle Isole della laguna, una vera oasi di verde e di pace. Situata tra l’isola di Burano e l’isola di Sant’Erasmo, l’isola ospita un convento di frati francescani (Frati Minori) fondato nel 1230. È circondata da barene ed è avvolta lungo il suo perimetro da cipressi e pini marittimi.

Sabato 1 giugno

Padova sotto le stelle: la città dei 4 "senza"

Come dice il proverbio “Venezia è bella ma Padova è sua sorella” Padova infatti è una città ricca di bellezze e di storia, fondata secondo la leggenda dal mitico eroe troiano Antenore.

Una città vitale e pulsante che ha saputo aprirsi e richiamare grandi artisti come Giotto, donatello, Tiziano e diventare con la sua Università uno dei punti di riferimento più prestigiosi della scienza e della ricerca.

Escursione tra le antiche contrade di Malo fino al buco del Soglio

Cammineremo tra colline, boschi e contrade, in un paesaggio dolce e sobrio al tempo stesso, incontrando antichi edifici e corsi d'acqua. Giungeremo quindi fino al panoramico monte Soglio da cui apprezzare la vista sulla vallata sottostante e poi scenderemo nelle sue viscere, percorrendo una galleria naturale, che lo attraversa per intero, per una lunghezza di 400 metri, riutilizzata anche durante la Prima Guerra Mondiale.

Una sera con Palladio a Vicenza: Visita guidata

Un itinerario serale tra le vie, le piazze e i monumenti più significativi del centro storico di Vicenza. Seguendo, come filo conduttore, la vita e la carriera di Andrea Palladio: i luoghi e gli anni della sua formazione, gli incontri che hanno trasformato lo scalpellino Andrea di Pietro in uno degli architetti più importanti della storia, i suoi capolavori e le vicende familiari, fino agli ultimi, misteriosi, giorni di vita.

Verona e la Serenissima

Alla scoperta dei lunghi e proficui rapporti tra Verona e Venezia. Cosa ha lasciato la Dominante a Verona? E cos’era per la Serenissima la città scaligera?

In questo tour andremo ad esplorare il lungo e ambiguo rapporto tra Verona e Venezia alla luce di quello che è restato nel tessuto vivo della città.

Domenica 2 giugno

Escursione nel bellissimo Parco del Sile

Una passeggiata nel Parco Naturale del Fiume Sile, laddove il fiume nasce.

Camminare nell’area protetta delle sorgenti del Sile significa immergersi in un’area verde immersa in una campagna tradizionale con elementi che riportano ad un passato antico, come i campi chiusi, i rii, i prati e le querce secolari.

SECRET TOUR: Visita guidata a Villa Selvatico con apertura straordinaria

La tenuta Selvatico Miola si estende nell’area che un tempo era la Valle e il Colle di Sant’Elena, quest’ultimo detto anche “colle della Stufa” per la presenza di una grotta sudorifera, che le fonti storiche ricordano essere stata frequentata sin dall’alto Medioevo per curare e alleviare dolori grazie al calore e alle proprietà delle acque termali che qui sgorgano spontaneamente.

Visita all'osservatorio MARSEC sui Monti Lessini

Il MarSEC è il nuovissimo complesso di studio, ricerca e divulgazione astronomica situato in provincia di Vicenza, a Marana, una frazione del comune di Crespadoro.

Il complesso, gestito degli astrofili del MarSEC (già associazione “Cieli Perduti”) oltre alle due cupole destinate una alla ricerca e l’altra alla divulgazione scientifica ospita un insieme di scenari che spaziano dalla Geologia all’Astronomia passando per l’Astronautica.

La meravigliosa abbazia di Santa Bona a Vidor

La storia del Quartier del Piave nell’età medievale è senz’altro segnata dalla presenza dei monasteri. Realtà strettamente connessa a quella signorile: spesso, infatti, le famiglie più in vista dell’epoca fondavano enti monastici o provvedevano al loro arricchimento terriero.

