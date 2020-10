Visite “Weekend del mistero”: ospedali e rifugi, storie di pellegrini e malattie nella Padova medievale

Evento provinciale week end del mistero: ospedali e rifugi, storie di pellegrini e malattie nella Padova medievale

Dettagli

Un esclusivo itinerario alla scoperta degli ambienti di accoglienza di pellegrini e malati tra ‘300 e ‘700, da Prato della Valle all’Ospedale Giustinianeo

Un racconto che si snoda tra le vie e le piazze della città di Padova alla scoperta di luoghi e storie di accoglienza, in un periodo molto passato, quando non vi era una così precisa distinzione tra rifugio per pellegrini e ospedale per infermi e malati. Dalla Basilica di Santa Giustina ci sposteremo verso l’Ospedale Giustinianeo per concludere il tour davanti alla chiesa di San Francesco, davanti all’omonima via.

Organizzatore: Comitato Provinciale Unpli Padova

Programma evento

La visita guidata tematica itinerante partirà sabato 24 ottobre alle ore 15 e alle ore 17 dalla Basilica di Santa Giustina.

Download programma

Quota di partecipazione

Costo di accesso: euro 12 (euro 10 per Soci Pro Loco previa esibizione Terresa del Socio Pro Loco).

Per info e prenotazioni: segreteria Comitato Provinciale Pro Loco di Padova Tel: 049.9303809 – Cell: 328.5948428

In ottemperanza disposizioni di sicurezza anti-covid chiediamo cortesemente la prenotazione, il giorno dell’evento il rispetto del distanziamento sociale e l’utilizzo di mascherine.

Info e prenotazioni

Se desideri ulteriori informazioni contatta l’ente organizzatore ai seguenti recapiti

Comitato Provinciale Unpli Padova segreteria@unplipadova.it 0499303809

Info web

https://www.spettacolidimistero.it/eventi/ospedali-e-rifugi-storie-di-pellegrini-e-malattie-nella-padova-medievale/

https://www.facebook.com/spettacolidimistero ​