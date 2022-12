“Veneto: spettacoli di mistero”: tutti dell’ultimo fine settimana a Padova

Ultimo fine settimana per Veneto Spettacoli di Mistero, la rassegna promossa da Regione del Veneto e UNPLI Veneto che celebra le storie più occulte e i territori in cui hanno avuto origine. Un modo originale e molto divertente per valorizzare ancora di più la grande tradizione culturale del Veneto, che vive grazie ad oltre un centinaio gli eventi, tutti legati all’elemento acqua, tema portante di questa edizione.

In provincia di Padova saranno tre gli appuntamenti che concluderanno il calendario 2022.

Sabato 3 dicembre e domenica 4 dicembre a Montagnana

Si inizierà con il doppio appuntamento al Castello di San Zeno di Montagnana.

Sabato 3 dicembre, alle ore 18 e 19, e domenica 4 dicembre alle ore 17 e 18 si svolgerà Un miracolo – 1624, spettacolo che trae ispirazione dai fatti antecedenti al Miracolo della Pioggia avvenuto il 20 maggio del 1624. Sono anni in cui si scatenano rivolte contadine, fanatismo religioso, esoterismo, forte superstizione e caccia alle streghe. Per cinque lunghissimi mesi la città di Montagnana aveva dovuto fronteggiare una gravissima siccità, che provocò disastri nel raccolto e il diffondersi di malattie. Si decise allora di trasferire l’immagine della Vergine a Lonigo con una solenne processione di pellegrini per chiedere la grazia alla Madonna del Rosario. La leggenda narra che, arrivati al Santuario della Lobbia, si scatenò un forte temporale che durò per tre giorni consecutivi. 71 anni dopo un forte terremoto colpì Montagnana, mettendo a rischio l’integrità del Duomo; come ex voto per la grazia nuovamente ricevuta, Montagnana, che sembrava essersi dimenticata del Miracolo della Pioggia, decise di ricordarlo commissionando un grande quadro realizzato da Bartolomeo Cittadella nel 1695 ed oggi esposto nel Duomo di Montagnana.

Una delle particolarità di questo spettacolo sarà vivere il luogo del mistero, l’originale Corte d’Armi del Castel San Zeno, che verrà trasformata in un Globe Theater permettendo al pubblico l’accesso ai ballatoi dai quali potranno assistere allo spettacolo, un’esperienza inedita anche per la maggior parte dei montagnanesi.

Testo e regia di Andrea Maggiolo. Con Maria Celeste Carobene, Federica Serpe, Leonardo Tosini

Dettagli

Lo spettacolo avrà luogo nella Corte D’Armi del Castel San Zeno di Montagnana (PD).

Accesso del pubblico dall’Ufficio Turistico in Piazza Trieste 15.

Durata: 30/40 minuti. È consigliata la prenotazione, ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Prenotazione a info@prolocomontagnana.it - SMS o Whatsapp al 371 3400673

Info web https://www.spettacolidimistero.it/eventi/un-miracolo-1624

Domenica 4 dicembre a Padova

A Padova, domenica 4 dicembre alle ore 10, da via Golfo, partirà Una caccia al tesoro in cerca di misteri, per (ri)scoprire l’arte, l’archeologia e la storia giocando e divertendosi un po’. Una “Caccia al tesoro” curiosa e misteriosa nei luoghi noti e meno noti della città di Padova, per famiglie e ragazzi.

Dettagli

Costo adulti 13 euro a persona; anni 6-14 8 euro

Prenotazione obbligatoria al numero 366 2017338 o sul sito https://www.immaginarte.org/spettacoli-di-mistero-2022/

Info web https://www.spettacolidimistero.it/eventi/una-caccia-al-tesoro-in-cerca-di-misteri

Il concorso fotografico

Anche con questi ultimi eventi il pubblico potrà partecipare al concorso fotografico “Scatta l'ora del mistero” attraverso le immagini scattate nelle date in programma. Storie, racconti e location diverranno così ricordi indelebili anche sui canali social, grazie agli hashtag #spettacolimistero e #ilvenetotistrega.

Regolamento e modulo di partecipazione: https://www. spettacolidimistero.it/scatta- lora-del-mistero/

Il calendario potrebbe subire variazioni. Per informazioni e aggiornamenti: https://www.spettacolidimistero.it/eventi/

