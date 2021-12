“Veneto: spettacoli di mistero”: tutti gli appuntamenti del weekend a Padova

Si conclude Veneto Spettacoli di Mistero, la rassegna promossa da Regione del Veneto e UNPLI Veneto che celebra le storie più occulte e i territori in cui hanno avuto origine. Eventi pensati per tutta la famiglia che accompagnano i visitatori nei luoghi senza tempo del Veneto, alla scoperta del fascino nascosto delle antiche tradizioni. Un modo originale e molto divertente per valorizzare ancora di più la grande tradizione culturale del Veneto.

Padova

Sabato 4 dicembre 2021, ore 20 – 21 – 22

Domenica 5 dicembre 2021 – ore 17 – 18 – 19

La pioggia - spettacolo teatrale

Negli anni in cui si scatenarono rivolte contadine, fanatismo religioso, esoterismo, forte superstizione e caccia alle streghe, per cinque lunghissimi mesi la città di Montagnana dovette fronteggiare una gravissima siccità, che provocò disastri nel raccolto e il diffondersi di malattie. Si decise allora di trasferire l'immagine della Vergine a Lonigo con una solenne processione di pellegrini per chiedere la grazia alla Madonna del Rosario. La leggenda narra che arrivati al Santuario della Lobbia si scatenò un forte temporale che durò per tre giorni consecutivi. 71 anni dopo un forte terremoto colpì Montagnana, mettendo a rischio l'integrità del Duomo; come ex voto per la grazia nuovamente ricevuta, Montagnana, che sembrava essersi dimenticata del Miracolo della Pioggia, decise di ricordarlo elegantemente commissionando un grande quadro realizzato da Bartolomeo Cittadella nel 1695 ed oggi esposto nel Duomo di Montagnana.

In ottemperanza alle disposizioni di sicurezza anti-Covid 19, per tutti gli eventi in presenza è richiesta la prenotazione, il green pass da esibire il giorno dell'evento, il rispetto del distanziamento sociale e l'utilizzo di mascherina.

Lo spettacolo avrà luogo nella Sala Austriaca del Castel San Zeno di Montagnana (PD ).

Accesso del pubblico dall’Ufficio Turistico in Piazza Trieste 15.

Durata: 30/40 minuti.

Gruppi di massimo 20 persone.

È consigliata la prenotazione, ingresso libero in loco fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Prenotazioni tramite

mail: info@prolocomontagnana.it

SMS o Whatsapp: 371 3400673

Orari repliche spettacoli:

GREEN PASS OBBLIGATORIO

Info web

https://www.spettacolidimistero.it/eventi/la-pioggia

Evento facebook https://www.facebook.com/events/310740870887639