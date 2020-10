Visite “Weekend del mistero”: notti in bianco – voci, leggende, misteri a S. Giorgio in Bosco

Le lunghe notti d’inverno, le strade buie, luoghi familiari che cambiano aspetto, rumori inspiegabili: e all’improvviso si avvertono presenze inattese, e i racconti si popolano di misteriosi esseri, ora benevoli, ora inquietanti, ora addirittura spaventosi…. eccoci pronti ad accompagnare gli spettatori in un viaggio che porta dalle nostre campagne a luoghi e tempo apparentemente lontani eppure accomunati da storie simili, quelle capaci di farci provare un piccolo brivido…e di farci cercare subito l’interruttore quando entriamo in una stanza buia!

Organizzatore: Pro Loco Prosangiorgio A.P.S.

Programma evento

Apputamento il 31 ottobre alle ore 21. In collaborazione con la compagnia teatrale “Compagnia dell’Imprevisto” ideazione a adattamento di Federica Santinello e Miledi Poppi, regia di Federica Santinello.

Orario rappresentazione: dalle ore 21

Disponibilità massima: 120 persone

In caso di maltempo: il tutto si svolgerà in sala teatro in unico turno alle ore 21

Prenotazione: obbligatoria presso la sede della Proloco

Download programma

Quota di partecipazione

Per info e prenotazioni : 3493216339

costo del biglietto: intero euro 7 – ridotto euro 5 – Ingresso gratuito ragazzi fino a 14 anni

In ottemperanza disposizioni di sicurezza anti-covid chiediamo cortesemente la prenotazione, il giorno dell’evento il rispetto del distanziamento sociale e l’utilizzo di mascherine.

Info e prenotazioni

Pro Loco Prosangiorgio A.P.S.eugenia@prosangiorgio.it 3493216339

Info web

https://www.spettacolidimistero.it/eventi/notti-in-bianco-voci-leggende-misteri/

https://www.facebook.com/spettacolidimistero