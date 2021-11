"Venezia...ai tempi della Lanterna Magica", proiezione al San Gaetano

In occasione dell’iniziativa “Patavinitas 2021", il Museo del PRECINEMA - Collezione Minici Zotti, è lieto di invitarvi sabato 13 novembre, alle ore 10, presso l’auditorium San Gaetano, per assistere alla proiezione del video "Venezia...ai tempi della Lanterna Magica", realizzato per omaggiare l'anniversario dei 1600 anni di Venezia, attraverso il montaggio delle riproduzioni digitali dei vetrini originali per lanterna magica, risalenti al XIX secolo.

Al fine di mostrare una visione inedita della “Regina dell’Adriatico", ispirato alle testimonianze di grandi scrittori e viaggiatori come Gautier, Goethe e Proust che visitandola rimasero incantati dalla sua bellezza, il video ci porterà a compiere un vero e proprio viaggio nella Venezia ottocentesca, per mezzo di antiche fotografie in bianco e nero o colorate a mano. La videoproiezione consentirà di ammirare la città che tutti conosciamo, attraverso gli occhi dei nostri antenati, che l’hanno immortalata in queste suggestive immagini.

Laura Minici Zotti, esperta lanternista e fondatrice del museo, da sempre appassionata alla sua città natale e alla sua storia, introdurrà la proiezione raccontando ricordi e alcune interessanti curiosità.

