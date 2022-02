Venezia: tutti i colori di Leonio Berto, mostra fotografica alla Sala della Gran Guardia

A partire da sabato 19 febbraio 2022, nella sala della Gran Guardia, sarà aperta al pubblico la mostra fotografica “Venezia: tutti i colori di Leonio Berto”. In esposizione una serie di scatti su Venezia, rigorosamente a colori, realizzati da Leonio Berto nell’arco di vent’anni ed estratti dal suo immenso archivio fotografico.

I punti salienti di una città straordinariamente atemporale e cangiante, come Venezia, sono cristallizzati in immagini decisamente seducenti.

La ricerca visiva di Leonio Berto è quella di uno street photographer atipico. Il soggetto viene restituito sempre governato da una proporzionata quadratura geometrica, come in una ripresa settecentesca o in un dipinto prospettico partorito dalla mente fervida di Mantegna o dalla mano meticolosa di Piero della Francesca. Berto depura la lettura fotografica veneziana dei grandi maestri e ci accompagna attraverso un nuovo linguaggio alla composizione, alla forma e soprattutto al sapiente equilibrio delle vibrazioni cromatiche, che Venezia offre in tutte le stagioni. Ciò che maggiormente colpisce nelle riprese fotografiche di Berto è la freschezza dell’inquadratura mai alterata e mai manipolata.

Venezia: tutti i colori di Leonio Berto è la sintesi di un lungo lavoro che copre vent’anni di riprese nella città lagunare.

Mostra ideata dal Gruppo Mignon e realizzata in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova.

Leonio Berto (Saonara, 1963-2019) inizia a fotografare nel 1996, a colori, sia in analogico che in digitale. Oltre ai riconoscimenti ricevuti e alle mostre realizzate, nel 1998 vince il premio copertina del calendario internazionale Nikon. Dal 2003 il gruppo Mignon ha promosso mostre personali e successivamente articoli e audiovisivi sul suo lavoro. Nel 2013 entra a far parte di Mignon, che promuove e produce il libro “Any Colour You Like” e le relative mostre; da allora inizia a dedicarsi anche alla fotografia analogica in bianco e nero.

Mignon è un’associazione, con sede in provincia di Padova, nata nel 1995 per realizzare un progetto fotografico finalizzato alla ricerca dell’uomo e del suo ambiente.

Sin dall’inizio il gruppo ha sentito un profondo interesse nei confronti delle storiche testimonianze della fotografia con vocazione sociale: dal fondamentale lavoro realizzato dalla F.S.A. Farm Security Administration, all’ineguagliabile funzione ricoperta dalla Photo League nella crescita della cultura fotografica, fino alle migliori pagine del fotogiornalismo mondiale (LIFE e i fotografi di Magnum). Alcuni incontri con fotografi “umanisti” hanno contribuito a fornire grande vigore ed entusiasmo al progetto. Le frequentazioni con Giovanni Umicini e Walter Rosenblum hanno influenzato la poetica del Gruppo determinando un’attenzione particolare, fin dai primi anni, alla “Street Photography” e agli strumenti operativi da utilizzare: un bianconero essenziale, seguito dalla ripresa fino alla stampa finale. Mignon ha pubblicato più di trenta libri fotografici e ha realizzato numerose mostre fotografiche in Italia e all’estero.

Ingresso libero

Orario: 9.30 – 12.30 | 15 – 18, dal martedì alla domenica, chiuso il lunedì

cultura@comune.padova.it

info@mignon.it / https://www.mignon.it/

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/venezia-tutti-i-colori-di-leonio-berto

https://www.mignon.it/venezia-tutti-i-colori-di-leonio-berto/

