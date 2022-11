Venyl, la fiera del disco all'Hall Padova

Quarta fiera del disco a Padova organizzata da Lead-In Groove e in collaborazione con il locale per concerti Hall.

Appuntamento domenica 20 novembre, dalle 10 alle 20, con trenta stand dedicati al meglio della musica in formato analogico - vinili, CD, musicassette - e tante iniziative per intrattenere il pubblico. L'evento nato per accogliere tutti, dal collezionista in cerca del pezzo raro al semplice appassionato, fino al curioso che desidera passare una domenica diversa dal solito, torna nel capoluogo euganeo dopo il successo della scorsa edizione primaverile. L’originale mostra-mercato del Veneto riporta in terra patavina il suo format vincente che unisce la passione per la musica in vinile alla possibilità di passare una giornata di svago e divertimento.

Oltre 150 metri lineari banchi, in cui troveranno spazio tutti i generi musicali, disponibili in tutti i formati: 33 e 45 giri, mix, CD, tapes, con standisti provenienti dall'Italia e dall'estero per la quarta edizione della mostra-mercato del disco usato e da collezione che ormai è appunto di interesse regionale per tutti gli amanti della musica. Location d'eccezione il locale per concerti HALL, sito in via nona strada 11b. Oltre agli stand VENYL, il locale offre tante possibilità di ristoro, con bar aperto tutto il giorno, birre artigianali di qualità, vini del territorio e il food truck “Osteria Da Tomà”, che proporrà piatti tipici della tradizione veneta.

A dare il ritmo alla mostra, dalla mattina fino a chiusura saranno gli stessi collezionisti e appassionati. “Let your music play” è il tentativo da parte degli organizzatori di concedere ai fan dell’evento o ai dj per diletto di poter portare i loro dischi all’evento e di suonarli per il pubblico della manifestazione. «Abbiamo numerosi amici che si divertono a suonare i loro dischi a casa - dice Jonatha Balliera, uno degli organizzatori dell’evento - vogliamo dare spazio a questi appassionati e concedere loro uno spazio durante un evento di settore: spesso i nostri visitatori, essendo collezionisti, hanno dei dischi pazzeschi e una cultura musicale davvero infinita; vogliamo dar loro un’occasione per condividere la loro passione».

L’ingresso al pubblico costerà 2 euro. Per il parcheggio si potrà tranquillamente parcheggiare nelle aree adiacenti al locale, essendo domenica un giorno festivo i parcheggi blu saranno gratuiti.

Venyl, non la solita fiera del disco

