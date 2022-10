“La verità di Freud”, la compagnia Camerini con Vista alla Sala teatro di Recitando

La prima rassegna di spettacoli teatrali nel nuovo teatro Rec.Itando, in via Makallé 97, interno 5, taglia il nastro di partenza questo venerdì, 21 ottobre, ospitando sul suo palco lo spettacolo La Verità di Freud, messo in scena dalla compagnia Camerini con Vista, spettacolo diretto dallo stesso Vittorio Attene.

Rec.Itando Acting Studio, la scuola di recitazione teatrale e cinematografica ideata e diretta da Vittorio Attene, inaugura con l’autunno 2022 il suo teatro, con una rassegna che raccoglie e offre una vetrina a due passi dal Centro cittadino ad alcune delle compagnie piu? prolifiche e appassionate del sottobosco padovano. Il nuovo teatro trova spazio all’interno della stessa scuola, in via Makalle? 97 interno 5, e ha una capienza di 60 posti, ogni spettacolo comincerà alle ore 21, e richiederà al pubblico un contributo di 10 euro per singolo spettacolo o di 40 euro per l’accesso a tutti gli spettacoli previsti.

Per contatti, richieste e prenotazioni: segreteria@recitando.it

La verita? di Freud - compagnia Camerini con Vista

(Venerdi? 21 ottobre - ore 21)

Autrice: Stefania De Ruvo

Regia: Vittorio Attene

Cast:

Vittorio De Zuane

Alessandro Zeffin

Francesco Garasto

Michelina Barison

Elisa Piovan

Nadia e? la protagonista di questa intelligente commedia. Anzi Nadia e? solo un terzo della protagonista; infatti in lei convivono altre due personalita?, due lati estremi della sua mente che spingono in direzioni opposte. Strana, dite? Non tanto. Dopo tutto questo e? cio? che succede a tutti noi: una lotta tra piacere e dovere, tra passioni e sensi di colpa, tra emozioni e razionalita?. Ma cosa succede quando viene meno la mediazione tra questi opposti? Una lotta senza quartiere per vedere chi vincera?.

Il prossimi eventi in programma

21 ottobre

La verita? di Freud - compagnia Camerini con Vista

29 ottobre

Invisibili - di e con Gianluca Paradiso

11 novembre

Ladies Football Club - di Stefano Massini con Roberta Chinellato (EnneEnne Teatro)

26 novembre

Mamme Spa 3.0 - compagnia Teatro delle Ortiche

17 dicembre

Festa in Famiglia - compagnia Recitando

Per contatti, richieste e iscrizioni: segreteria@recitando.it

Info web

https://recitando.it/eventi/

https://www.facebook.com/CameriniConVista

Foto articolo da comunicato stampa