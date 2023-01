Al Teatro Don Bosco lo spettacolo "La verità di Freud"

Torna la tradizionale rassegna di Acli Arte e Spettacolo giunta alla sua ventiduesima edizione. Un’occasione di incontro con l’attività di varie compagnie teatrali e le loro produzioni tra il classico e il contemporaneo, con una varietà di linguaggi e stili che costituiscono da sempre la ricchezza del panorama teatrale della nostra Regione. Nella rassegna sarà possibile assistere alle esibizioni dei lavori finalisti del concorso per monologhi teatrali inediti “Monologando”, giunto invece alla settima edizione: e anche quest’anno il vincitore sarà deciso dal voto del pubblico.

Sabato 28 gennaio andrà in scena lo spettacolo:

LA VERITÀ di FREUD

di Stefania De Ruvo

Compagnia Camerini con Vista

Regia di Vittorio Attene

Nadia è la protagonista di questa intelligente commedia. Anzi Nadia è solo un terzo della protagonista; infatti in lei convivono altre due personalità, due lati estremi della sua mente che spingono in direzioni opposte. Strana, dite? Non tanto. Dopo tutto questo è ciò che succede a tutti noi: una lotta tra piacere e dovere, tra passioni e sensi di colpa, tra emozioni e razionalità. Ma cosa succede quando viene meno la mediazione tra questi opposti? Una lotta senza quartiere per vedere chi vincerà.

Prima dello spettacolo si esibirà un finalista del concorso Monologando, la performance sarà votata poi dal pubblico e la proclamazione del vincitore avverrà il 18 febbraio.

Inizio spettacolo ore 21 – apertura biglietteria ore 20.

Biglietto d’ingresso: intero 8 euro; ridotto 7 euro 13/16 anni – over 65; studenti 5 euro previa presentazione del badge.

Gratuito 0/12 anni – Persone diversamente abili

Per informazioni e prenotazioni: prenotazione telefonica al 333 7680147 tutti i giorni feriali dalle 17 alle 20; il sabato dalle 10 alle 12.30 – dalle 15.30 alle 18.30 (posto riservato fino alla 20.30 della serata). Oppure via mail a info@aaspadova.it.