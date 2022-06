Anche in centro storico a Padova una Grande Festa.Nei giorni 8, 9 e 10 Giugno 2022 si svolge la prima edizione di "Vescovado a Tutta Birra" presso La Tana del Luppolo in Via del Vescovado n. 49.

? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO ?

Tre serate da trascorrere in compagnia: musica, porchetta, mortadella e della buona birra a volontà, dalle ore 17 fino alle 22, il tutto in una cornice suggestiva a pochi passi dal Battistero del Duomo. Verso le ore 19-21 sotto il porticato di via del Vescovado, all'altezza della Tana del Luppolo, tre gruppi musicali si avvicenderanno per allietare con della buona musica. Gli organizzatori Luca Tomasi, della Tana del Luppolo, e Giovanna Strazzacappa, di StrazzaKappa Vintage: "Questa è una prima manifestazione per invitare i Padovani a trascorrere un po' di tempo con noi e percorrere le vie del centro storico che qualche volta vengono dimenticate, riducendo sempre di più il centro storico della città”. Per rendere più particolare e suggestiva la manifestazione si consiglia il Dress Code abbigliamento tirolese.

Incipit— ludico ricreativa per riGenerare una strada, una Via del primo ingresso al centro da 2000 anni, dove dormì per sempre il Gattamelata, ove i giardini rimangono segreti ed i cancelli sempre timorosi. Si spostano i sanpietrini, cadono i ciclisti estasiati da tanta non cura. È solo via Vescovado (del) difficile da interpretare, facile da attraversare quanto semplice da bere. Un solo sorso...per poi ricominciare. Una direzione, una strada. Commerci che partecipano per creare. Una Tana, del Vintage che sa di nuovo e uno Storico appassionato di Musica. Birre spinate e mai miscelate, un Jeans, un Vinile…

8 giugno: le Impiraresse - triofemmillxxx -

9 giugno: Jessica Garrod cantante

10 giugno: Il 23 Dischi chiusura

Web: https://www.facebook.com/events/438680570926478