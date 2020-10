Vespri d'organo 2020: Alessandro Bianchi in concerto al Duomo di San Lorenzo

A conclusione dei Vespri, si terrà il prossimo 18 ottobre il concerto di Alessandro Bianchi. Con oltre duemilacento concerti tenuti in 50 paesi nei cinque continenti, partecipando a innumerevoli Festivals Organistici Internazionali nelle più grandi e importanti Cattedrali e Sale da Concerto di tutto il mondo, Alessandro Bianchi è uno dei più affermati concertisti italiani sulla scena internazionale.

Ha compiuto gli studi in Organo e Composizione Organistica al Conservatorio di Piacenza, frequentando poi Masterclassess con Arturo Sacchetti e Nicholas Danby. Esegue in prima assoluta diverse opere per organo a lui dedicate da compositori italiani e stranieri e pubblica articoli di carattere organologico. Ha tenuto seminari e conferenze sulla musica italiana in Italia, Germania, Inghilterra, Spagna, Repubblica Ceca, Singapore, USA e Messico ed è stato membro di giuria in concorsi organistici e corali. Numerose sono le registrazioni radiofoniche, televisive e discografiche in Europa, USA, Brasile. Nel 2014, la Città di Cantù gli ha conferito il riconoscimento di Cittadino Benemerito per meriti artistici e culturali. È Direttore Artistico dell’Associazione Musicale “Amici dell’organo di Cantù” e organista della chiesa di St. Edward’s the Confessor a Lugano.

Il programma

Joseph #BONNET 1884 -1944

Variazioni da Concerto op. 1



Jean #ALAIN 1911 -1940

Ballata in modo frigio



Percy #WHITLOCK 1903 -1946

Plymouth Suite:

Allegro risoluto

Lantana

Chanty

Salix

Toccata



Sigfried #KARG_ELERT 1877 -1933

Omaggio a Händel op. 75 b



Louis #VIERNE 1870 -1937

Dai 24 Pezzi di Fantasia:

Impromptu

Dalla Sinfonia nr. 1 op. 14:

Final

Informazioni e contatti

Ingresso libero, nel rispetto delle misure di sicurezza per l’emergenza Coronavirus. Un sentito ringraziamento a: Città di Abano Terme

Duomo di San Lorenzo con Don Alessio Bertesso e i suoi collaboratori: www.abanosanlorenzo.it.