Per la rassegna "Vespri d'organo" il concerto di Marcel Berens

Marcel Berens sarà il protagonista del terzo ed ultimo appuntamento della rassegna musicale di quest'anno il 24 ottobre 2021 alle ore 17. Nato nel 1979 a Prüm (Germania), ha ricevuto una solida formazione come musicista liturgico presso la scuola diocesana di musica sacra di Treviri dal 1997 al 2003.

I suoi insegnanti sono stati, tra gli altri, Christoph Schömig (Organo) e Stephan Rommelspacher (Direzione corale). Dal 2004 ha perfezionato l’organo con Martin Bambauer, direttore di musica liturgica presso la Basilica di Costantino a Treviri, prima di entrare, nel 2015, nella classe d’organo del professor Jean-Jacques Kasel presso il Conservatorio della città di Lussemburgo.

I suoi studi sono stati coronati da un “primo premio” nel 2019, poi dal “Diploma da concerto della Città del Lussemburgo” nel 2020. In questa occasione la giuria, di cui Francesco Finotti era membro internazionale, gli ha conferito il diploma con la menzione “Grande Distinzione” (60/60). Marcel Berens insegna Latino e Storia al liceo Stefan-Andres di Schweich.

Il programma della serata

Hans Leo HASSLER | 1564-1612

Canzona



Johann Sebastian BACH | 1685-1750

Toccata, Adagio e Fuga in Do maggiore BWV 564



Max REGER | 1873-1916

Introduzione e Passacaglia in Re minore



Sigfrid KARG-ELERT | 1877-1933

Starlight (Sotto il cielo stellato), op. 108

Rondò alla Campanella, op. 156



Charles-Marie WIDOR | 1844-1937

Dalla Sesta Sinfonia per Organo

Allegro



Charles TOURNEMIRE | 1870-1939

Da Cinq improvisations (trascr. Maurice Duruflé)

Cantilène improvisée



Marcel DUPRÉ | 1886-1971

Preludio e Fuga in Si maggiore, op. 7 nr. 1

Informazioni e contatti

Ingresso libero e gratuito nel rispetto delle norme anti Covid-19.

Si ringrazia per la gentile collaborazione:

Comune di Abano Terme: www.comune.abanoterme.pd.it

Cristina Pollazzi Federica Trevisanello assieme a tutta l'Amministrazione

Patronato San Lorenzo con Don Alessio, tutti i suoi collaboratori e il Mestro Giacomo Aduso

Hotel Aqua

Hotel Terme Quisisana

Hotel Terme Belsoggiorno

Francesco Finotti

