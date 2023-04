Vetri per lo spazio, la conferenza al museo Giovanni Poleni

Mercoledì 12 aprile 2023 | ore 17.30

Museo Giovanni Poleni - Storia della Fisica tra Padova e il mondo

via Leonardo Loredan 10 | Padova

Vetri per lo spazio

a cura di

Sara Zuccon

Ingegnere di Sistemi Ottici, Officina Stellare SpA

Dettagli

Osservare dalla terra al cielo, dal cielo alla terra o dal cielo alle galassie lontane. Tutto questo anche grazie alla tecnologia del vetro.

Dal telescopio di Galileo del 1609 al JWST della NASA molta strada è stata fatta grazie agli avanzamenti tecnologici in diversi settori, tra cui quello del vetro. Grande importanza hanno le tecnologie che permettono la produzione, la lavorazione e la metrologia di specchi e lenti, cuore di ogni strumento per scrutare il cielo. Oggi sono realizzabili soluzioni impensabili fino a qualche decennio fa. Come spesso accade, progressi in ambito scientifico portano a nuove tecnologie che possono migliorare la vita di tutti e creare nuovi mercati. Così, per esempio, grazie a telescopi che da un satellite guardano verso la Terra possiamo monitorare i cambiamenti climatici, avere previsioni meteo accurate e persino comunicare.

L'evento è disponibile anche in streaming YouTube

Dipartimento di fisica e astronomia dell'Università di Padova

