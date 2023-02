"Il vetro per ascoltare i sussurri dell'universo con le onde gravitazionali", incontro agli Eremitani

Mercoledì 15 febbraio 2023 | 17.30

Musei Civici Eremitani | Sala del Romanino

Piazza Eremitani 8 | Padova

Conferenza

Il vetro per ascoltare i sussurri

dell'universo con le onde gravitazionali

a cura di

Giacomo Ciani

professore presso il Dipartimento di Fisica ed Astronomia, Università di Padova.

Straordinarie proprietà ottiche e meno conosciute proprietà meccaniche: come il vetro ci aiuta a rivelare le increspature dello spazio-tempo.

Nel settembre 2015, dopo decenni di ricerca, abbiamo captato la prima onda gravitazionale mai registrata, e ad oggi ne abbiamo rivelate quasi cento, che ci stanno aiutando a svelare i segreti di fenomeni che non sarebbero altrimenti osservabili. Nonostante siano emesse da alcuni dei più drammatici e violenti eventi astrofisici, come lo scontro fra due buchi neri, queste increspature dello spazio-tempo sono incredibilmente piccole. Misurarle ha richiesto la costruzione di interferometri laser di dimensioni chilometriche, con una sensibilità mai raggiunta prima, in grado di rivelare spostamenti di grossi specchi pari a meno di un millesimo della dimensione di un singolo nucleo atomico. Esploreremo il ruolo fondamentale che il vetro gioca nel raggiungere queste prestazioni estreme, sia grazie alle sue eccellenti proprietà di trasparenza, che grazie alle sue meno conosciute ma altrettanto straordinarie proprietà meccaniche.

L'evento è disponibile anche in streaming YouTube

Ingresso libero con prenotazione

Dipartimento di fisica e astronomia dell'Università di Padova

www.dfa.unipd.it

