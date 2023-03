Via crucis diocesana in Basilica Cattedrale a Padova

Nelle croci del mondo la speranza è il tema della Via Crucis cittadina presieduta dal vescovo mons. Claudio Cipolla, che si terrà venerdì 24 marzo alle ore 20.30 in basilica Cattedrale a Padova.

La Via Crucis si svolge quest’anno nel giorno in cui si fa memoria dei missionari martiri (XXXI giornata dei missionari martiri), in corrispondenza con l’anniversario dell’uccisione di mons. Oscar Romero, e sarà animata da movimenti e associazioni ecclesiali e dall’Ufficio missionario diocesano.

Il percorso di riflessione e preghiera si svilupperà in sei stazioni che ricorderanno altrettanto sofferenze e croci del mondo – la guerra in Ucraina, il terremoto in Turchia e Siria, il disagio giovanile, l'Amazzonia sfruttata, l’Africa affamata, il dramma dei migranti – in cui far brillare la speranza che viene dal Vangelo.

In ogni stazione ci sarà una breve testimonianza che ci riporta la gioia di annunciare il Vangelo e di essere costantemente discepoli-missionari.

