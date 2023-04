Via Crucis diocesana dei giovani con il vescovo Claudio

L’appuntamento è alle ore 19.15, ma in tre zone di partenza diverse, a seconda del vicariato di provenienza:

dal piazzale della Chiesa parrocchiale di Sarmeola (vicariati: Colli, Conselvano, Este, Legnaro, Maserà, Monselice, Montagnana-Merlara, Montegalda, Piovese, Selvazzano Dentro );

(vicariati: ); dalla Grotta di Lourdes nel parco dell’OPSA (vicariati: Arcella, Bassanello, Campagna Lupia, Cattedrale, Dolo, San Giuseppe, San Prosdocimo, Torre, Vigonovo e giovani della città );

(vicariati: ); da Casa Madre Teresa di Calcutta (vicariati: Abano Terme, Asiago, Caltrano, Cittadella, Crespano del Grappa, Graticolato, Limena, Lusiana, Quero-Valdobbiadene, Thiene, Valstagna-Fonzaso, Vigodarzere, Vigonza).

I tre gruppi partiranno contemporaneamente – e ciascuno vivrà alcune stazioni della Via Crucis – per poi ritrovarsi insieme al vescovo Claudio in chiesa per il momento corale di preghiera.

A tutti i partecipanti è richiesto di portare con sé: penna, cuffiette e smartphone, per ascoltare e partecipare alla Via Crucis.

La Via Crucis diocesana è organizzata dall’Azione cattolica, dalla Caritas diocesana e dalle associazioni scout.

Info web

https://www.diocesipadova.it/che-pace-via-crucis-diocesana-dei-giovani/

Foto articolo da comunicato stampa