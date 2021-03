Via crucis diocesana in diretta sui canali Youtube

Il settore giovani di Azione Cattolica, la Pastorale dei Giovani della Diocesi di Padova e le associazioni Scout propongono anche quest’anno in modalità on line e in diretta televisiva la Via Crucis diocesana dei giovani 2021 con il vescovo Claudio.

L’appuntamento è per domani, mercoledì 31 marzo, alle ore 21 sul sul canale YouTube della Diocesi e sui canali televisivi del digitale terrestre di Telenuovo Padova (canale 117) e Tv7 news (canale 87).

Filo conduttore della Via Crucis diocesana sarà il versetto biblico Alzatevi, andiamo, tratto dal vangelo di Marco (Mc 14,42)

Come ogni anno in occasione della giornata della Via Crucis viene proposto di offrire il corrispettivo della cena o un’offerta, a favore di alcune iniziative di solidarietà. La raccolta di offerte di quest’anno sarà destinata a due progetti a sostegno di detenuti delle carceri penitenziale e circondariale di Padova. Durante la Via Crucis verranno presentati i due progetti e indicate le modalità di donazione.

Si potrà seguire la Via Crucis scaricando il libretto in formato pdf poco prima, sul sito acpadova.it