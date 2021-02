"Via le mani dalle donne", incontro e testimonianza al Caffè Letterario Treccani

"Via le mani dalle donne", è solo l’inizio di un progetto, che vuole portare nelle famiglie, nei luoghi di lavoro, nelle scuole un modo innovativo di presentare e sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della Violenza domestica, di genere, sui minori, tra ragazzi e ragazze e sulle fasce deboli delle persone non più giovani.

Dare da una parte “le istruzioni per l’uso” e dall’altra, soprattutto, fornire gli strumenti per riuscire a condividere il proprio vissuto, in modo utile per le vittime e condiviso dagli enti e dalle istituzioni che poi possono intervenire così efficacemente.

La questione è creare le condizioni perché le vittime di violenza, di bullismo e di raggiri prendano coscienza del “come” piuttosto che sul “perché”.

L’evento prevede una breve introduzione sugli strumenti normativi vigenti, a seguire un momento di laboratorio, la testimonianza di una Testimonial vittima di violenza e si chiude con alcune immagini fornite dall’Associazione Nerotaranta.

Dove e quando

Il tutto presso la prestigiosa sede del “Caffè Letterario Treccani” sito a Padova in via Umberto n.2.

Si comincia venerdì 5 marzo alle ore 16. Solo venti posti disponibili.

Info web

https://www.facebook.com/caffeletterariopadova