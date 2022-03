L’accesso a Padova da nord, l'incontro pubblico a Cadoneghe con Andrea Micalizzi

L’accesso a Padova da nord: il Circolo PD invita a Cadoneghe Andrea Micalizzi

Eliminare da tutti i centri abitati il traffico di attraversamento dal nord della provincia a Padova: è il principale obiettivo dello studio di fattibilità sulla viabilità nord, coordinato da Andrea Micalizzi, vicesindaco di Padova.

La progettazione

«Per il collegamento tra Cadoneghe e Padova – nota Daniele Toniolo, segretario del Partito Democratico di Cadoneghe – vuol dire portare gran parte del traffico fuori dall’imbuto di Pontevigodarzere, dove attualmente si intasa con conseguenze che arrivano a bloccare anche la rotonda della Castagnara. In una prospettiva ormai immediata significa anche bilanciare il traffico aggiuntivo indotto dal nuovo ospedale all’uscita dalla Regionale del Santo».

L'incontro

La progettazione, dunque, coinvolge direttamente Cadoneghe, assieme a Padova, Vigodarzere e Limena ed è arrivata ad una proposta condivisa e sostenibile. Per questo il Circolo del PD ha invitato Andrea Micalizzi ad illustrare a tutti i cittadini di Cadoneghe lo studio di fattibilità della viabilità a nord di Padova. L’appuntamento è per martedì 8 marzo alle ore 21 all’auditorium “Ezechiele Ramin” di via Rigotti a Cadoneghe.

Il dialogo

«Dialogando con Andrea Micalizzi, tutti i cittadini di Cadoneghe potranno conoscere e valutare le proposte cui è arrivato lo studio di fattibilità. Ora è il momento giusto – spiega Chiara Schiavon, la vicesegretaria del PD di Cadoneghe che coordinerà l’appuntamento – perché anche i cittadini conoscano l’ipotesi di progetto e prendano la parola sui problemi della mobilità e sulle possibili soluzioni».

