Il viaggio di Belzoni in Egitto mostrato con la lanterna magica al San Gaetano

Il viaggio di Belzoni in Egitto mostrato con la Lanterna Magica

Letture e proiezione con la Lanterna Magica per il Festival Solidaria a cura di Laura Minici Zotti

Martedì 22 settembre

ore 21

Auditorium San Gaetano, Padova

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Dettagli

Il 2020 è un anno importante per Padova e per tutti quelli che impegnandosi con passione e generosità l'hanno resa Capitale Europea del Volontariato. Per partecipare a questo grande evento, il Museo del Precinema, in collaborazione con il Comune di Padova e il Centro Servizi Volontariato, vuole fare un regalo speciale a tutti i padovani. In occasione del Festival Solidaria, al Centro Culturale San Gaetano, martedì 22 settembre, alle ore 21, l'esperta lanternista e fondatrice del museo Laura Minici Zotti, terrà una speciale conferenza-spettacolo con proiezione di Lanterna Magica, dedicata ai viaggi del nostro celebre concittadino Giovanni Battista Belzoni, illustrando le sue imprese come mai è stato fatto.

Ispirati dalla grande mostra “L’Egitto di Belzoni” da poco conclusa e alla quale il Museo del PRECINEMA ha collaborato con un prestito, abbiamo ideato un programma intitolato “Il viaggio di Belzoni in Egitto - Mostrato con la Lanterna Magica”. I principali luoghi esplorati da questo eccezionale personaggio, immortalati in affascinanti dipinti o fotografie colorate a mano sui vetrini originali dell'800, verranno proiettati con una rara Lanterna Magica del 1880 a doppio obiettivo e commentati con le parole del diario di viaggio scritto dallo stesso Belzoni e pubblicato nel 1820, per un evento che siamo sicuri lui stesso avrebbe apprezzato.

La vita straordinaria dell’esploratore padovano è stata raccontata molte volte e in tanti modi diversi. Dopo la sua morte, innumerevoli articoli e libri hanno tentato di offrire uno sguardo approfondito sulla sua persona, entrata ormai nella leggenda. Le sue avventure hanno fornito ispirazione per il personaggio di Indiana Jones e più di recente sono state romanzate in un fumetto e in musica. Nessuno fino ad oggi però, ha mai pensato di narrare questa incredibile storia con la Lanterna Magica, antenata del proiettore cinematografico. Pochi infatti sanno che, prima di guadagnarsi la fama di coraggioso esploratore, nei primi dell’800, il giovane Belzoni si esibiva a Londra in spettacoli circensi e di magia, nei quali utilizzava anche la Lanterna Magica per sbalordire il suo pubblico con visioni fantasmagoriche. Una proiezione con questo antico dispositivo ottico sarà quindi il modo migliore per entrare nello spirito dell'epoca e rivivere lo stupore che le immagini provocavano quando i luoghi lontani erano soltanto un sogno per la maggior parte delle persone. Le antiche immagini rappresentano questi luoghi con il loro aspetto più vicino a quello che potevano aver avuto nel momento in cui sono stati esplorati da Belzoni e sarà quindi per il pubblico un'esperienza unica e indimenticabile, oltre che una rara occasione per assistere a una proiezione con la Lanterna Magica e vedere una " lanternista" all’opera.

Informazioni

Museo del Precinema

Collezione Minici Zotti

www.minicizotti.it Facebook

Prato della Valle 1/A, Padova

tel. +39 049 8763838

Info web

